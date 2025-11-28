¡Ö¥®¥ê¥®¥êÄ¶¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×KAT-TUN¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¿´ÇÛ¡¢µÆÃÓÍºÀ±à¶Ë¸Â¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö¤ª¤Ï¤ä¤á¤Ë¡×¡ÖAMG¥¢¥Ô¡¼¥ë¾Ð¡×¤ÎÀ¼
¾×·â¤Î1Ëç¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼
¡¡KAT-TUN¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæ´ÝÍº°ì(42)¤¬¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎµÆÃÓÍºÀ±(34)¤ò¿´ÇÛ¤·¤¿Åê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡µÆÃÓ¤Ï¡ÖKAT-TUNÀ¤Âå¤È¤·¤Æ¤Ï¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¤¤¤Ä¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈX¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£¥¬¥½¥ê¥ó¤¬Äì¤ò¤Ä¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢·Ù¹ð¥é¥ó¥×¤¬ÅÀÅô¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼ÖÆâ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£KAT-TUN¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖReal Face¡×(2006Ç¯)¤Î²Î»ì¤ò°úÍÑ¤·¤¿Åê¹Æ¤ËÃæ´Ý¤Ï¡Ö¿´ÇÛ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë¤³¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¡Ö¥¬¥½¥ê¥ó¤Ï¤ª¤Ï¤ä¤á¤Ë¡×¡ÖAMG¥¢¥Ô¡¼¥ëÍ×¤é¤ó¤Æ¾Ð¸«¤»¤¿¤¤¤À¤±¤À¤í¾Ð¡×¡Öempty¡×¡Ö¥¢¡¼¥Þ¡¼¥²¡¼¡×¡Ö¥®¥ê¥®¥êÄ¶¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¾Ð¡×¡ÖÁá¤¯µëÌý¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£