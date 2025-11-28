¡Ö¿Æ»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¡×53ºÐ¿Íµ¤ÇÐÍ¥àÂçÊªÇÐÍ¥Éãá¤Èà17ºÐÇ¯²¼ºÊá²ÈÂ²¥Õ¥©¥È¤Ë¡ÖÌ¼¤µ¤ó¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é±ü¤µ¤ó¡×¡ÖÎ®ÀÐ♡·ÝÇ½°ì²È¡×È¿¶ÁÂ³¡¹
¡Ö½é¤á¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤³¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¡×
¡¡¿Íµ¤¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÇÐÍ¥°ì²È¤¬ÅÐ¾ì¡£53ºÐÇÐÍ¥¤ÈÉã¡¢ºÊ¤Î3¿Í¤Î½é¶¦±é¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥¢¥í¡¼¥º¡×¸ø¼°X¤Ï¡Ö¡ØWARM CITY¡ÝÅß¤òÃå¤ë¡£³¹¤òÊñ¤à¡£¡Ù¡¢UA HOLIDAYS 2025¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡ªÂç¿¹ÆîÊþ¤µ¤ó¡¦¾®Ìî¤æ¤ê»Ò¤µ¤ó¡¦ËûÀÖÑ»¤µ¤ó¤¬²ÈÂ²¤Ç½é¶¦±é¡×¤È¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÂç¿¹ÆîÊþ(53)¡¢Éã¤ÇÇÐÍ¥¤ÎËûÀÖÑ»(82)¡¢ºÊ¤ÇÇÐÍ¥¤Î¾®Ìî¤æ¤ê»Ò(36)¤¬ÅÐ¾ì¡£¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë3¿Í¤¬¤ªÞ¯Íî¤ËÃå¤³¤Ê¤·¡¢¿©»ö¤ò¤¹¤ë¥»¥ó¥¹°î¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄÁ¤·¤¤²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÂç¿¹ÆîÊþ¤µ¤ó¤ÈËûÀÖÑ»¤µ¤ó¤Æ¡¢¿Æ»Ò¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½Â¤¤¿Æ»Ò¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡ÖÉã¡¢ºÊ¡¢ËÜ¿Í¤Î¼Ì¿¿¡ª¡ª¤Þ¤µ¤«¸«¤é¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÌ¼¤µ¤ó¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é±ü¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡Ä¡×¡Ö¤¤¤¤¤Ê¤¢¡¢¤æ¤ê»Ò¤¬²Ç¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¡Ö½é¤á¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤³¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¸ÄÀ¤½¤ì¤¾¤ì¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤«¤µ¤¬¤Î¤¢¤ë¤ª¼Ì¿¿¡×¡ÖÊÂ¤Ö¤È»÷¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£Î®ÀÐ♡·ÝÇ½°ì²È¡×¡Ö¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¡×¡ÖÇ»¤¤¤Ê¤¡¡¼¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£