¡¡àÆæá¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¸½Ìò½÷»Ò¹â¹»À¸¤Î¹ÈÇò²Î¼ê¤¬ÆÍÁ³¡¢»äÉþ»Ñ¤ÇX¤ËÅÐ¾ì¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Îtuki.¡£¥¦¥¨¥¹¥È¤¬¸«¤¨¤ëÃ»¾æ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤Î²£¤ËÎ©¤Á¡¢´é°Ê³°¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖËÜ¿Í¡©¡©¡©¡×¡Ö°Õ³°¤È¿ÈÄ¹¹â¤¤¡×¡Ö¤¤¤ä¥â¥Ç¥ë¤«¤è¡×¡ÖÃËÀ¤À¤È¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö¤¯¤Ã¤½ÂÄ¹¤¯¤ÆÝµ¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤ë¤·È©Çò¤¤¤·²Ä°¦¤¤¤·²Î¤¦¤Þ¤¹¤®¤ë¤·¤Ê¤ó¤À¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡tuki.¤ÏÁÇ´é¤äËÜÌ¾¤òÈó¸ø³«¤Ë¤·¤Æ³èÆ°¡£ºòÇ¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë´é½Ð¤·¤·¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Æ¥ì¥Ó½éÀ¸²Î¾§¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£