維新を離党の守島正衆院議員らが自民会派入りへ　“改革政党から保守政党に変わった”が離党理由だったが…「政策実現を目指していく上で、必要な選択」

日本維新の会を離党した３人の衆院議員が自民会派入りへ。与党が衆議院で過半数を確保することになります。



２８日午後、自民党の鈴木俊一幹事長に会派入りの意向を伝えたのは、衆議院大阪２区選出の守島正議員と、比例代表選出の阿部弘樹衆院議員、斉木武志衆院議員の３人です。



３人は今年９月、「改革政党から保守政党に変わってしまった」などとして（：、：）日本維新の会に離党届を提出し、除名処分に。





１０月の首相指名選挙では、３人とも高市早苗氏に投票していました。離党からわずか２か月で、除名された維新と連立を組む、自民党と連携することになりますが…。守島正衆院議員「与党の一員になって、会派入りをして政策を実現させていくべきだというような強い期待とオファーがあった。政策実現を目指していくという上では、必要な選択だったかなと」これに対し、維新の吉村洋文代表は「議員辞職して、議席を維新に返すべき」との考えを示しました。日本維新の会・吉村洋文代表「維新の公認で当選しているわけですから、維新を信頼して投票してくれた人が多くいますんでね。そう考えたらやはり、まずは僕は議員辞職するのが筋だと思います」衆参両院で少数与党だった自民と維新の連立政権ですが、３人の会派入りにより、衆院では過半数を確保することになります。