¡Ú¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¡¦Gµ¡ÛÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ²¦¼Ô¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤¬Æ²¡¹»²Àï¡ª¡¡º£Ç¯¤ÎÅ·¹Ä¾ÞÇÏ¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¡õ¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ3Æ¬¤Ê¤ÉÄ¶¶¯ÎÏÆüËÜÀª¤ÈÅìµþ¤Ç·ãÆÍ¡ª
º£½µËö11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¡¦Gµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡ÖÀ¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¶¯¤¤ÇÏºî¤ê¡×¤òÌÜ»Ø¤·ÁÏÀß¤µ¤ì¤¿Æ±¥ì¡¼¥¹¡£
ÁÏÀßÅö½é¤Î10Ç¯´Ö¤Ï³°¹ñÇÏ¤¬8¾¡¤ÈÀ¤³¦¤Î¼ÂÎÏ¤ò¤Þ¤¶¤Þ¤¶¤È¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°Ê¹ß¤ÏÆüËÜÇÏ¤âÊ³Æ®¡£
º£¤Ç¤Ï³°¹ñÇÏ¤Î14¾¡¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë30¾¡¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß19Ï¢¾¡Ãæ¤ÈÆüËÜÇÏ¤¬¤½¤Î¼ÂÎÏ¤òÀ¤³¦¤Ë¾ÚÌÀ¤¹¤ëÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÈÀ¤³¦ºÇ¶¯¡É¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤¬½±Íè¡ª
Âè45²ó¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤«¤é»²Àï¤¹¤ëÀµ¿¿ÀµÌÃ¡ÈÀ¤³¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¥Û¡¼¥¹¡É¤¬³°¹ñÇÏ¤È¤·¤Æ20Ç¯¤Ö¤êÀ©ÇÆ¤ËÄ©¤à¡£
¤½¤ÎÌ¾¤Ï¡¢¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¡£
µîÇ¯8·î¤ÎG1½éÄ©Àï¤«¤é4ÀïÏ¢Â³G1¤ÎÉñÂæ¤Ç2Ãå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢6·î¤Î¥µ¥ó¥¯¥ë¡¼Âç¾Þ¡¦Ê©G1¤Ç½é¾¡Íø¡£
7·î¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑºÇ¶¯ÇÏ·èÄêÀï¥¥ó¥°¥¸¥ç¡¼¥¸6À¤¡õ¥¯¥¤¡¼¥ó¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹S¡¦±ÑG1¤â²÷¾¡¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢10·î¤Î±Ñ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óS¡¦G1¤Ç3Ï¢¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£
²Æ¤Ë´°Á´ËÜ³Ê²½¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤Ï¡¢13Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥í¥ó¥¸¥ó¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¥¹¥È¥Û¡¼¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¶¥ÇÏ¤ÎÇ¯ÅÙÉ½¾´¤Ç¤¢¤ë¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¾Þ¤ÇÇ¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë¡ÈÀ¤³¦ºÇ¶¯¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤Ï¡¢20ÆüÌë¤Ë·èÀï¤ÎÉñÂæ¡¦Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤ËÅþÃå¡£
¶¥ÇÏ¾ìÆâ¤Ë¤¢¤ë¹ñºÝ±¹¼Ë¤ÇÄ´À°¤ò¿Ê¤á¡¢ÌÚÍËÆü¤Ë¤ÏÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
´ÉÍý¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢2Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×Ä©Àï¤È¤Ê¤ë¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¥ëÄ´¶µ»Õ¡£
¡½G1¥ì¡¼¥¹3Ï¢¾¡¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ
¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¥ëÄ´¶µ»Õ¡§
º£Ç¯¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ó¥¯¥ë¡¼Âç¾Þ°Ê¹ß¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÎÏ¶¯¤¯¡¢¼«¿®¤È¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢3Ï¢¾¡¤Ç¤½¤ì¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤Î¶¯¤ß¤È°Õµ¤¹þ¤ß
¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¥ëÄ´¶µ»Õ¡§
¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤Ï°ìÅÙ¤â°¤¤¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢Èó¾ï¤Ë¶¥ÁèÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µîÇ¯¤Î¥´¥ê¥¢¥Ã¥È¤ÈÈæ¤ÙÈó¾ï¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÍÇ½¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤Ï¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë´°àú¤Ç¡¢ÎÉÇÏ¾ì¤ò¹¥¤ß¡¢º¸²ó¤ê¥³¡¼¥¹¤¬ÆÀ°Õ¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Ð¥ë¥¶¥í¡¼¥Êµ³¼ê¤âÈà¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Âç¤¤Ê¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ËÎ×¤à¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÈÄ¶¶¯ÎÏÆüËÜÀª¡É ¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë
¤½¤ó¤ÊÀ¤³¦ºÇ¶¯ÇÏ¤ò·Þ¤¨·â¤Á¡¢°Ò¿®¤ò¼¨¤·¤¿¤¤ÆüËÜÀª¤âÀº±ÔÂ·¤¤¡£
¤½¤ÎÉ®Æ¬¤Ï¡¢11·î¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¡Ê½©¡Ë¡¦Gµ¤ò3ºÐ¤ÇÀ©¤·¤¿¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¡£
»©·î¾Þ3Ãå¡¦ÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼2Ãå¤È¡¢½Õ¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ÀïÀþ¤ÇÎÞ¤òÆÝ¤ó¤À¡£
¤½¤ÎÀã¿«¤òÀÀ¤Ã¤¿¤³¤Î½©¤Ï¡¢Æ±À¤Âå¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¸þ¤«¤¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯µÆ²Ö¾Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ÅÇÏ¤È¤ÎÂÐÀï¤òÁªÂò¡£
GµÇÏ¤¬7Æ¬Â·¤Ã¤¿Å·¹Ä¾Þ¡Ê½©¡Ë¤Ç1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê±þ¤¨Gµ½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¥ì¡¼¥¹»Ë¾å6Æ¬ÌÜ¤È¤Ê¤ë3ºÐÇÏÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¤¬¡¢¼¡¤ËÄ©¤à¤Î¤Ï»Ë¾å½é¤Î°Î¶È¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢3ºÐÇÏ¤Ë¤è¤ëÅ·¹Ä¾Þ¡Ê½©¡Ë¡õ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤ÎÏ¢¾¡¤À¡£
¤³¤Î°Î¶È¤ËÄ©¤ó¤À¤Î¤Ï²áµî¤Ë2Æ¬¡£
1996Ç¯¤Ë59Ç¯¤Ö¤ê¤Î3ºÐÇÏÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Ð¥Ö¥ë¥¬¥à¥Õ¥§¥í¡¼¤Ï¡¢
¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï13Ãå¡£¤³¤ì¤ÏÀ¸³¶Í£°ì¤È¤Ê¤ëÇÏ·ô·÷³°¤À¤Ã¤¿¡£
¤â¤¦1Æ¬¤Ï¡¢¤Î¤Á¤ËÅ·¹Ä¾Þ¡Ê½©¡Ë¤ÈÍÇÏµÇ°¤òÏ¢ÇÆ¤¹¤ë¥·¥ó¥Ü¥ê¥¯¥ê¥¹¥¨¥¹¡£
ÆüËÜÇÏºÇÀèÃå¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Õ¥¡¥ë¥Ö¥é¥ô¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥µ¥é¥Õ¥¡¥ó¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÈÄ¶¶¯ÎÏÆüËÜÀª¡É ¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë
¤½¤Î¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¤ËÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¾¡Íø¤·¡¢À¤Âå¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤ÏGµ3¾¡ÌÜ¤òÁÀ¤¦¡£
¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ëÆ±ÍÍ¡¢µÆ²Ö¾Þ¤Ø¸þ¤«¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¶¥ÇÏ³¦¤ÎÈá´ê¤Ç¤¢¤ë³®ÀûÌç¾Þ¡¦Ê©G1À©ÇÆ¤ËÄ©Àï¡£
Á°¾¥Àï¤Ç¤Ï¤Î¤Á¤Ë³®ÀûÌç¾Þ¤òÀ©¤¹¤ë¥À¥ê¥º¤òÇË¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤ÏµÕÅ¾¤òµö¤·¡¢14Ãå¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ÎÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¤¬¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤òÀ©¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢2001Ç¯¤Î¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È°ÊÍè¡¢»Ë¾å2Æ¬ÌÜ¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£
À¤Âå¤Î°ìÅùÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿Åìµþ2400m¤ÇºÆ¤Óµ±¤¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤«¡£
¡ÈÄ¶¶¯ÎÏÆüËÜÀª¡É ¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë
¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¤â¡¢¤³¤³¤ÇGµ3¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
Gµ2¾¡ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿4·î¤Î¥É¥Ð¥¤¥·¡¼¥Þ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦G1¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Èº£²ó¤ÎºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤ÈÂÐÀï¡£
À¤³¦ºÇ¶¯ÇÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Ï¸À¤¨¡¢°ìÅÙÇË¤Ã¤¿Áê¼ê¡£
º£²ó¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç·Þ¤¨·â¤ÄÎ©¾ì¡¢Éé¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢°È¾å¤Ï4ÀïÏ¢Â³¤Î¥³¥ó¥Ó¤È¤Ê¤ë¸Íºê·½ÂÀµ³¼ê¡£
¥É¥Ð¥¤¥·¡¼¥Þ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ò¾¡Íø¤·¤¿ºÝ¤ËÊü¤Ã¤¿¡Ö¥Ù¥ê¡¼¥Ù¥ê¡¼¥Û¡¼¥¹¡×¤¬ºÆ¤Ó·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¤«¡£¾¡Íø¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤·¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¥¿¥¹¥Æ¥£¥¨¡¼¥é¤äµîÇ¯¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç2Ãå¤òÊ¬¤±¹ç¤Ã¤¿¥É¥¥¥ì¥Ã¥Ä¥¡¤È¥·¥ó¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¤â»²Àï¤¹¤ëÄ¶¹ë²Ú·èÀï¡£
ÃíÌÜ¤ÎÏÈ½ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤Ï4ÏÈ8ÈÖ¡¢ÆüËÜ¤Î¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¤Ï7ÏÈ15ÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Âè45²ó¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¡ÊGI¡Ë
Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç2400m
1ÏÈ1ÈÖ¡¡¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ñ¥ì¥¹¡Ê²´6¡¦C.¥Ç¥à¡¼¥í¡Ë
1ÏÈ2ÈÖ¡¡¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¡Ê²´3¡¦ËÌÂ¼ Í§°ì¡Ë
2ÏÈ3ÈÖ¡¡¥³¥¹¥â¥¥å¥é¥ó¥À¡Ê²´4¡¦Ã°Æâ Í´¼¡¡Ë
2ÏÈ4ÈÖ¡¡¥Ç¥£¡¼¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ê²´7¡¦¾¾»³ ¹°Ê¿¡Ë
3ÏÈ5ÈÖ¡¡¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¢¡¼¥¹¡Ê²´4¡¦ÃÓÅº ¸¬°ì¡Ë
3ÏÈ6ÈÖ¡¡¥Û¥¦¥ª¥¦¥Ó¥¹¥±¥Ã¥Ä¡Ê²´5¡¦´äÅÄ ¹¯À¿¡Ë
4ÏÈ7ÈÖ¡¡¥À¥Î¥ó¥Ù¥ë¡¼¥¬¡Ê²´6¡¦º´¡¹ÌÚ ÂçÊå¡Ë
4ÏÈ8ÈÖ¡¡¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¡Ê¤»¤ó4¡¦M.¥Ð¥ë¥¶¥í¡¼¥Ê¡Ë
5ÏÈ9ÈÖ¡¡¥»¥¤¥¦¥ó¥Ï¡¼¥Ç¥¹¡Ê²´6¡¦ÄÅÂ¼ ÌÀ½¨¡Ë
5ÏÈ10ÈÖ¡¡¥·¥å¥È¥ë¡¼¥ô¥§¡Ê¤»¤ó6¡¦¿û¸¶ ÌÀÎÉ¡Ë
6ÏÈ11ÈÖ¡¡¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Æ¥é¡Ê²´4¡¦ÀîÅÄ ¾²í¡Ë
6ÏÈ12ÈÖ¡¡¥è¡¼¥Û¡¼¥ì¥¤¥¯¡Ê²´7¡¦´äÅÄ Ë¾Íè¡Ë
7ÏÈ13ÈÖ¡¡¥Ö¥ì¥¤¥Ç¥£¥ô¥§¡¼¥°¡ÊÌÆ5¡¦T.¥Þ¡¼¥«¥ó¥É¡Ë
7ÏÈ14ÈÖ¡¡¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¡ÊÌÆ3¡¦¸Íºê ·½ÂÀ¡Ë
7ÏÈ15ÈÖ¡¡¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¡Ê²´3¡¦C.¥ë¥á¡¼¥ë¡Ë
8ÏÈ16ÈÖ¡¡¥·¥ó¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¡Ê²´4¡¦ºä°æ ÎÜÀ±¡Ë
8ÏÈ17ÈÖ¡¡¥É¥¥¥ì¥Ã¥Ä¥¡¡Ê²´5¡¦A.¥×¡¼¥·¥ã¥ó¡Ë
8ÏÈ18ÈÖ¡¡¥¿¥¹¥Æ¥£¥¨¡¼¥é¡Ê²´5¡¦D.¥ì¡¼¥ó¡Ë
¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤Ï¡¢¸á¸å3»þ40Ê¬¤ËÈ¯Áö¤¹¤ë¡£