¤Ë¤·¤¿¤óÀ¾Â¼¼ÒÄ¹¡¡¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤Î²ñ¸«¤ò°ìÅáÎ¾ÃÇ¡Ö°ìÈÖ¥¿¥Á¤¬°¤¤¡×¡Ö»öÌ³½ê¤ÎÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¡Ö¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¨¥¯¥¹¥³¥à¥°¥í¡¼¥Ð¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤Ç£Ô£é£ë£Ô£ï£ë£å£ò¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÀ¾Â¼À¿»Ê»á¡Ê£µ£µ¡Ë¤¬£²£¸Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¤ò¹¹¿·¡£¸µ£Ô£Ï£Ë£É£Ï¤Î¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÊ¬¤Ïº£Ç¯£¶·î¡¢Ê£¿ô¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤òÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢Æ±¶É·Ï¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ª£Ä£Á£Ó£È¡ª¡ª¡×¤ò¹ßÈÄ¡£Æü¥Æ¥ì¤Î¤³¤Î¼êÂ³¤¤ËÀµÅöÀ¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¹ñÊ¬¤ÎÂåÍý¿Í¤ÏÆüËÜÊÛ¸î»ÎÏ¢¹ç²ñ¡ÊÆüÊÛÏ¢¡Ë¤Ë¿Í¸¢µßºÑ¿½Î©½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢£²£¶Æü¤ËÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡À¾Â¼»á¤ÏËÁÆ¬¤«¤é¡Ö¤Ü¤¯¤¬»×¤¦¤ËËÜ¿Í¤¬»×¤¤Åö¤¿¤ëÀá¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ª¤½¤é¤¯°ìÈÖ¥¿¥Á¤¬°¤¤¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢ËÜ¿Í¤¬°¤¤¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¬¤é¤ä¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÈËÜÅö¤ËËÜ¿Í¤¬°¤¤¤Ã¤Æ¼«³Ð¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÉáÄÌ¤Ç¤¤¤¨¤ÐÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÂ¦¤«¤é¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¤¤Á¤¤¤Á¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ï¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤Ã¤Æ´¶³Ð¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹ñÊ¬¤ÎÇ§¼±¤Î·çÇ¡¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤ÏÀÎ¡¢»öÌ³½ê¤¬ÎÏ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¼é¤é¤ì¤Æ¤¿¤Î¤¬¤¢¤¢¤¤¤Ã¤¿ÁûÆ°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»öÌ³½ê¤ÎÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤ÇÉ½ÌÌ²½¤·¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÊ¬¤¬²ñ¸«Ãæ¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ï¤«¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËËÜ¿Í²¿¤¬¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤«¡£Åú¤¨¹ç¤ï¤»¤â²¿¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤ë¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤Æ¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤Ü¤¯¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸·¤·¤¤¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£