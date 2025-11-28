【GREEN×EXPO 2027公式ライセンス新商品】 12月8日 発売予定

GREEN×EXPO協会と2027年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィスは、2027年に横浜で開催される「GREEN×EXPO 2027」の公式ライセンス商品の新作5種を12月8日に発売する。

今回のラインナップは実用性とコレクション性を兼ね備えたアイテムとなっており、竹を骨組みに使用した伝統的な「うちわ」2種類や、ちょっとした外出に便利な「ミニ巾着」、そして移動時に活躍する「ナップザック」などが登場する。

新商品ラインナップ

EXPO2027 公式ロゴ 平竹(小)うちわ

価格：550円

EXPO2027 公式ロゴ ミニ小判うちわ

価格：660円

EXPO2027 トゥンクトゥンク ミニバナー（水色、グリーン）

価格：550円

EXPO2027 トゥンクトゥンク ミニ巾着（グリーン、青、赤）

価格：715円

EXPO2027 トゥンクトゥンク ナップザック（ネイビー）

価格：1,980円

販売予定店舗

・EXPO 2027 オフィシャルストア

・EXPO 2027 オフィシャルオンラインストア

ほか

※オフィシャルストア各店により商品取扱い状況が異なる可能性がございます。

(C)Expo 2027 ２０２７年国際園芸博覧会公式ライセンス商品