ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î£×£Â£Ã¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëà¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼¾ðÊóá¹ðÇò¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆâ¡¹¤Î¡Ä¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤¬£²£¸Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¤¦¤É¤¦¤Î¤é¤¸¤ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î£×£Â£Ã»²ÀïÉ½ÌÀ¤ò´¿·Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï£²£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£µÆü¡Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÍèÇ¯£³·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè£¶²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë½Ð¾ì¤òÉ½ÌÀ¡£Íâ£²£µÆü¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç²ñ¸«¤·¡Ö¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ì¤Ï¤º¤Ã¤È½Ð¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Áª¤Ð¤ì¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£Áª¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¸÷±É¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÍÆ¯¤Ï¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤«È¯É½¤Î»ÅÊý¤âÆ°²è¤Ç¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤¬½Ð¤ë½Ð¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤º¤¤¤Ö¤ó°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡¢¤¤Ã¤È¡£¤â¤Á¤í¤ó¸«¤ë¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¿Í¤¿¤Á¡¢º£ÅÙ¤«¤éÇÛ¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆâ¡¹¤Î¾ðÊó¤Ç¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¤«¤Ê¤êÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼¾ðÊó¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡×¤Èà½Ð¾ìÆâÄêá¤Î¤¦¤ï¤µ¤¬Áá´ü¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î·§Ã«¼ÂÈÁ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤è¤½¤ËÍÆ¯¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É£±£°£°ÆüÁ°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë´¶¤¸¤È¤«¤â¡Ä¡£¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡Á¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥µ¥é¤Ã¤È¤¹¤´¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¨¤ë´¶¤¸¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£