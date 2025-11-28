¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î2035Ç¯³«ºÅ¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥× Æü´Ú¶¦ºÅ¤«¡¡¡Ö¶á¤¯Î¾¹ñÀ¯ÉÜ´Ö¤Î¶¨µÄ¡×¡á´Ú¹ñÊóÆ»
¡¡´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤¬¡¢£²£°£³£µÇ¯¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤òÆü´Ú¶¦ºÅ¤Ç¹Ô¤¦°Õ¸þ¤Ç¤¢¤ë¤È¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Äµþ¶¿¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë´Ú¹ñ¶¨²ñ¤ÏÆüËÜ¶¨²ñ¤ØÂÇ¿Ç¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç´Ú¹ñ¶¨²ñ´Ø·¸¼Ô¤¬¡ÖÆüËÜ¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤Þ¤º¹ÎÄêÅª¤Ê¤â¤Î¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤¬¶¦Æ±³«ºÅ¤Î°Õ¸þ¤òºÇ½ªÅª¤ËÉ½ÌÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢Î¾¹ñÀ¯ÉÜ¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¡¢´ÚÆü¶¦Æ±³«ºÅ¤È¤·¤Æ¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¾·Ã×¤ò¿½ÀÁ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¶¨²ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ¶¨²ñ¤Î¹ÎÄêÅª¤ÊÈ¿±þ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¾å¤Ç¡¢´Ú¹ñÊ¸²½ÂÎ°é´Ñ¸÷¾Ê¤Ë¶¨ÎÏ¤òÍ×ÀÁ¡£Ê¸ÂÎ¾Ê´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¶á¤¯Î¾¹ñÀ¯ÉÜ´Ö¤Î¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤ëÍ½Äê¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢£²£°£³£±Ç¯¤Î¶¦ºÅ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£Î¾¹ñ¤Ï£°£²Ç¯¤ËÆü´Ú£×ÇÕ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¤â¤½¤ì¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡££³£µÇ¯¤ÏÆü´Ú¹ñ¸òÀµ¾ï²½£·£°¼þÇ¯¤È¤Ê¤ë¡£