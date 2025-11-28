巨人の阿部慎之助監督（４６）が２８日、自由契約となったオコエ瑠偉外野手（２８）について言及した。

この日、球団納会が行われた静岡県・熱海市のホテルで取材に応じた阿部監督は「本人と球団で話し合いをされたみたいなので、さっき本人とも連絡をして『頑張ってほしい』と伝えさせてもらいました」と明かし、オコエからは「感謝の言葉ばかりでした。新しいところで決まったらまた連絡をくれって僕からもしっかり伝えられましたし、とにかく頑張って欲しいと、本人に伝わってると思います」と報告した。

また、吉村禎章執行役員ＣＢＯも取材に応じ「オコエと球団で来季以降のいろんなことで何度も話し合いを持った中で、海外も含めて他チームで、新たにチャレンジしていきたいということになった」と説明。「ただ、球団としても彼の出来る限りのサポートはしていくという形で送り出すことになりました」と語った。

球団は経緯について「来季以降の活躍の場について話し合いを重ねた結果、オコエ選手も当球団もともに、オコエ選手が海外の野球リーグなど他球団でプレーできるチャンスを設けたほうが本人にとって良いとの結論に達し、双方合意の上で１１月末に提出する全保留者選手名簿に掲載しないこととし、オコエ選手を自由契約選手にいたします」と説明。

オコエは球団を通じて「シーズン終了後から球団と話し合い、最終的に海外野球含めた他チームへの挑戦ということを認めていただきました。今後、成長した姿を見せることができるようチャレンジしていきたいと思います」とコメントしていた。