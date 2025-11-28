フィギュアスケート女子でグランプリ（ＧＰ）ファイナル（１２月４日開幕、愛知・ＩＧアリーナ）に臨む中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が２８日、千葉・船橋市の拠点リンクで練習を公開した。シニアデビューの今季臨むＧＰファイナルに「実感がまだ湧いていない。会場にいったら緊張感も出てくると思うけど、今は試合が楽しみ」とハキハキと語った。

ＧＰ第１戦のフランス大会で優勝。大技のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を武器に、連続表彰台でシリーズ上位６人に入った。２６年ミラノ・コルティナ五輪シーズンに臨む１７歳の新星に、この日はテレビカメラ１０台以上、５０人超の報道陣が集結。「予想を超えるメディアの方がたくさん来て下さったので、すごく緊張した」としつつ「いつも通り練習することができました」と、落ち着いた様子だった。

ミラノ五輪を見据え、ＧＰファイナルは代表選考において重要な位置づけ。中井は「夢から目標に変わっているのは事実」と、シーズン前から比べた五輪との距離感に実感を込める。ただ「順位は気にしていない」と地に足をつけ「全日本が一番大事な試合と分かっているので。ＧＰファイナルも全日本に向けての試合。アクセルの確立を高めて、他のジャンプの安定感も試合で発揮できるように頑張りたい」と意気込んだ。