巨人の吉村禎章ＣＢＯが２８日、球団納会が行われた静岡・熱海の後楽園ホテルで取材に応じ、保留選手名簿から外れて自由契約となり、電撃退団することが発表されたオコエ瑠偉外野手について説明した。

吉村ＣＢＯは「オコエと球団で何度も話し合いを持った中で、海外も含めて、他チームで新たにチャンレンジしていきたいということになったので、話し合いをした中で分かったと。保留者名簿からは外すと、自由契約にはしますと。ただ球団としても今後、できる限りのサポートはしていくよという形で送り出すことになりました」と話した。

海外挑戦については「まずは海外が一番、彼にとってはいろんな夢とか目標があるということも言っていたので、そちらの方も、わたしらも、国際部も全力で彼のことは、そういうところもサポートしていくよという形で。彼もとにかく３シーズンすごくみなさんにお世話になりましたと。新たなチャレンジに向かって、ということでしたので」と送り出すことになった。

球団はオコエと来季以降の活躍の場について話し合いを重ねた結果、海外の野球リーグなど他球団でプレーできるチャンスを設けたほうが本人にとって良いとの結論に達し、双方合意の上で１１月末提出の保留選手名簿に記載せず自由契約とすることを決めたと発表。

その上で、当球団としては今後も、オコエがプロ野球選手としてさらに活躍できるよう可能な限りサポートするとしている。