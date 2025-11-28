11月27日、俳優の池松壮亮と女優の河合優実（ゆうみ）が同棲していることを「FRIDAYデジタル」が報じた。双方、話題の作品に多数起用されているが、ファンの間では “シネマカップル” として盛りあがりを見せているようだ。

池松は2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』への出演が決まり、河合は2025年上半期のNHK連続テレビ小説『あんぱん』で今田美桜演じるヒロインの妹役を好演するなど、仕事は好調だ。そんな2人の熱愛は、2023年4月の本誌「FLASH」の報道で明らかになった。

「池松さんと河合さんは、2022年の映画『ちょっと思い出しただけ』での共演を機に、池松さんのアプローチから交際へ発展したようです。『FRIDAYデジタル』によれば、その後も2人は交際を継続し、現在は同棲状態にあるとされています」（スポーツ紙記者）

売れっ子俳優2人の交際継続、同棲が取りざたされたが、Xでは

《池松壮亮と河合優実のカップルはあまりにもシネマ過ぎる》

《池松壮亮と河合優実が恋人同士っていうのは映画の中の話じゃないんですか…？》

《マジで1本映画撮ってくれ》

といった声があがっている。2人の組み合わせから、“シネマカップル” と受け取られたようだ。

「池松さん、河合さんともに、多くの映画に出演し、数々の賞を受賞しています。とくに河合さんは、2025年だけで5本の映画に出演するなど、“シネマ女優” として近年目覚ましい活躍を見せています。今回の報道から、2人が並ぶ姿を想像して、映画のワンシーンのように感じた人も多かったのでしょう」（同）

本誌も、そんな2人の親しげなデートをキャッチしていた。2023年4月には、池松が河合の自宅に泊まったあと、2人で言葉を交わしながら歩いていたが、池松は時折、彼女に優しい目を向けていた。

それから1年半後の2024年10月、2人は多くの人が行きかう渋谷駅のハチ公前を訪れていた。マスクはつけているものの、帽子はかぶっていない。それでも人気俳優に気づく人はおらず、街に溶け込み、2人だけの時間を満喫していた。

「池松さんは35歳、河合さんは24歳で、約10歳差です。くしくも、2人の共演作『ちょっと思い出しただけ』では、河合さんが池松さんに憧れを抱く後輩の女子大学生役だったため、交際を好意的に見るファンも多いです。

ゴールインする可能性も取りざたされていますが、双方、仕事が途切れないだけに、今後が気になるところです」（同）

“シネマカップル” の行く末ははたして──。