1918年･大正7年創業の老舗「カネハツ食品」。愛知県に拠点を置く、惣菜メーカーです。

主力商品のひとつ、おせちは毎年7万個以上を売り上げる人気商品。今年は、苦渋の決断を迫られました。

（企画開発部・西房雄部長）

「人気商品の彩鶴（三段重）があるが、実は1000円上がっています」



三段重のおせち「彩鶴」は、なんと今年から1000円の値上げに。国内のおせち業界は、物価高の影響を最も受けているといいます。

（西部長）

「海産物が非常に高騰していて、例えばイクラは30％近く上がっていて、ブリも5％～10％、イカも30％近く上がっている状況」



材料となる海産物が軒並み高騰。重箱に詰める33品目すべてが値上がりしました。

資材の値上がりに加え、輸送コスト・人件費・光熱費までも…

さらに…



（西部長）

「こちらはダンボールの化粧箱。ダンボール資材は全て値上がりしている。巾着も値上がりしている。紙で出来た重箱、こちらも非常に値上がりしている」



加えて、輸送コストや人件費、そして光熱費の値上げが重なり、おせちに吹く逆風はどんどん強く…



（西部長）

「本来なら、もう少し値上げしたいが、全てにおいて効率化を図って5％ほどにとどめました」

対策は、作業人数の削減・調理工程の工夫・仕入れ先の見直しなど。最大限の生産効率を追求するも、三段重のおせちの1000円の値上げは、避けられませんでした。



（西部長）

「ホタテを諦めました。入れたかったですね。海産物は多い方が彩りがいい」



ホタテは去年の1.5倍にまで値上がりし、今年は断念。しかし…



（西部長）

「カズノコは外せませんでした。子孫繫栄など縁起がいいものは外したくない」

値上げで客離れする覚悟も…しかし

カネハツ食品は、今回の1000の値上げが、客離れにつながるのではと覚悟していましたが…



（西部長）

「ことしは140％ほどの推移で好調に販売しています」

なんと、インターネット販売の予約数が去年より1.4倍と好調なすべり出し。つらい物価高ではありますが、消費者の中に「お正月くらいは、少し高くても良いものを」という一定のニーズはあるようです。



（西部長）

「味には自信を持っています。品質も重視しているので、安心して食べていただける」