より働きやすい職場づくりを目指し、福岡県の築上町役場でコミュニケーションを学ぶ研修会が開かれました。講師を務めたのは「おもてなし」のプロ、日本航空の客室乗務員です。

■客室乗務員

「フライト自体も5回目と大変緊張しております。皆様、アドバイスのほどよろしくお願いいたします。」

「私たちも西尾さんが緊張しない雰囲気をつくっていきましょう。」



築上町役場で開かれた研修会には、日本航空の客室乗務員＝CAの2人が講師として招かれました。参加したのは、他部署との調整役などを担う係長など26人です。





■客室乗務員「いつも通りという、あいまいな言葉を使うのではなく、何番の座席まで前方の2名でサービスしてくださいと、的確にわかりやすい指示を出すべきだったと反省しています。」

コミュニケーションを円滑に進めるために必要な雰囲気づくりを、CAがフライト前に必ず行うという打ち合わせの様子を参考に学び、早速、実践します。



■森野里奈記者

「今、町の職員がグループワークをしています。時折、笑顔も見られて和やかな雰囲気です。」



■職員

「この中で一番難しいと思ったのは、目を見て話すことが意外とおろそかになりがちだなと。聞いてはいるけれど仕事をしながらになることが多いので、気をつけたいと思いました。」



複雑化する行政課題に、限りある人員で対応できる組織を目指す築上町役場。しかし、コロナ禍以降、職員同士の日常会話が減り、小さな伝達ミスが相次ぐなどしていて、コミュニケーション能力の向上が求められているということです。



■職員

「あすから、係の中でみんなが笑顔でいられるような、一日一笑いといった楽しい雰囲気づくりを浸透させたいと思います。」

「話しかけられたら手を止めて聞く。自分は大丈夫、聞けていると思っても、話しかけた方は不安になる。」



働きやすい職場づくりのために必要なことは何か、しっかり意見を出し合うことができました。



■築上町 子育て健康支援課 保育主任・森 紗奈江さん

「コミュニケーションがたくさん取れていて、笑顔が多くて、風通しのよい職場になればと思います。」



築上町は「研修をきっかけに組織力を向上させ、職員がやりがいと自信を持ち、好きだと思って働ける職場を目指していきたい」としています。