琴平町が「街ガチャ」発売へ 観光名所などモチーフのカプセルトイ 高校生もデザイン 香川
琴平町が発売する「街ガチャ」
香川県琴平町は観光名所や名産品などをモチーフにしたキーホルダーをカプセルトイにして12月、販売します。
国の有形文化財JR琴平駅に、現存する日本最古の芝居小屋、旧金毘羅大芝居、通称「金丸座」。
香川県琴平町の魅力を多くの人に知ってもらおうと、観光名所や名産品などをモチーフにしたキーホルダーをカプセルトイとして発売します。その名も「街ガチャ」です。
キーホルダーは全部で10種類。そのうち2つを、地元・琴平高校の美術部員がデザインしました。
（琴平高校3年 美術部／筒井小雪さん）
「『こんぴら狗』をイメージして作った。こんぴらと言えば狗が有名。狗がかわいくて描きたかった。（ガチャに選ばれて）びっくりした。選ばれると思ってなかった」
（琴平高校2年 美術部／鈴木心さん）
「『高灯籠』の作品。通学路で前からきれいだな、魅力的だなと思ったので描いた。（琴平町には）いろいろ観光名所があるが、もっと魅力的なところを知ってほしい」
観光客などに琴平町内を巡ってもらおうと、カプセル自販機はJR琴平駅、ことでん琴平駅など6カ所に設置され、12月1日に3000個限定で販売される予定です。