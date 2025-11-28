

琴平町が発売する「街ガチャ」

香川県琴平町は観光名所や名産品などをモチーフにしたキーホルダーをカプセルトイにして12月、販売します。

国の有形文化財JR琴平駅に、現存する日本最古の芝居小屋、旧金毘羅大芝居、通称「金丸座」。

香川県琴平町の魅力を多くの人に知ってもらおうと、観光名所や名産品などをモチーフにしたキーホルダーをカプセルトイとして発売します。その名も「街ガチャ」です。

キーホルダーは全部で10種類。そのうち2つを、地元・琴平高校の美術部員がデザインしました。

（琴平高校3年 美術部／筒井小雪さん）

「『こんぴら狗』をイメージして作った。こんぴらと言えば狗が有名。狗がかわいくて描きたかった。（ガチャに選ばれて）びっくりした。選ばれると思ってなかった」

（琴平高校2年 美術部／鈴木心さん）

「『高灯籠』の作品。通学路で前からきれいだな、魅力的だなと思ったので描いた。（琴平町には）いろいろ観光名所があるが、もっと魅力的なところを知ってほしい」

観光客などに琴平町内を巡ってもらおうと、カプセル自販機はJR琴平駅、ことでん琴平駅など6カ所に設置され、12月1日に3000個限定で販売される予定です。