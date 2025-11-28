Gロッソ『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーショー』素顔の戦士特別公演 “吠”冬野心央「圧巻のショーをお約束します」 6人が熱いバトル
シアターGロッソで好評開催中のスーパー戦隊シリーズ『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（テレビ朝日系）のヒーローショーシリーズ第3弾「素顔の戦士特別公演」が12月27日からスタートする。
【動画】Gロッソ『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーショー』素顔の戦士特別公演特別ムービー
シリーズ第3弾を迎える『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーショー』は、ついに“素顔の戦士”である遠野吠（演：冬野心央）、百夜陸王（演：鈴木秀脩）、暴神竜儀（演：神田聖司）、猛原禽次郎（演：松本仁）が登場。Gロッソオリジナルストーリーで繰り広げられる、熱いナンバーワンバトルは必見だ。
期間は12月27日〜30日、2026年1月2日、2026年1月3日〜25日の土・日・祝となる。
■遠野吠役・冬野心央コメント
シアターGロッソについに僕たちが登場します！僕自身初めての舞台にドキドキで楽しみで仕方ありません。そして、よりリアリティのある圧巻のショーを皆さまにお見せすることをお約束します。シアターGロッソで皆さまぜひ、お会いしましょう！
■あらすじ
突如現れた謎の敵…その強大なパワーにナンバーワン戦隊最大の危機が迫る！ゴジュウジャーは危機を跳ねのけ、敵を打ち負かすことができるのか…!?吠えろ！駆けろ！選ばれし指輪の戦士達!!ナンバーワンの誇りを胸に秘めた6人の熱いバトルを絶対に見逃すな！
