Ê¡»³²í¼£¡¢¿·¶Ê¡ÖÎ¶¡×¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥à¡¼¥Ó¡¼¡õ¥¤¥á¡¼¥¸¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¡¡ÃÏ¾åÇÈ½éÈäÏª¤â·èÄê
¡¡Ê¡»³²í¼£¤¬¡¢29Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¿·¶Ê¡ÖÎ¶¡×¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥à¡¼¥Ó¡¼¤È¥¤¥á¡¼¥¸¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¿§µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¡Ä¡ªÊ¡»³²í¼£¡¢¿·¶Ê¡ÖÎ¶¡×¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥à¡¼¥Ó¡¼
¡¡¡ÖÎ¶¡×¤Ï¡¢Ê¡ÅÄÍº°ì´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë±Ç²è¡Ø¿·²ò¼á¡¦ËëËöÅÁ¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡£¥à¥í¥Ä¥è¥·¤Èº´Æ£ÆóÏ¯¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÆ±ºî¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤Ç¤Ï¡¢ËÜÊÔ±ÇÁü¤È¡ÖÎ¶¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥à¡¼¥Ó¡¼¡ÊShort ver.¡Ë¤¬Àè¹Ô¾å±Ç¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ê¡»³¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¤ª¤è¤Ó³Æ¼ïSNS¤Ç¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±±ÇÁü¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âÆ±»þ²ò¶Ø¡£1970Ç¯Âå¡Á1980Ç¯Âå¤Î¥Ñ¥ó¥¯¤ä¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤¥ô¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥á¥¤¥¯¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¡È¸Ó¤Ë¥Ö¡¼¥Ä¡É¤È¤¤¤¦ºäËÜÎ¶ÇÏ¤Î¾ÝÄ§Åª¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥ë¥Ã¥¯¤Ç¡¢ËëËö¤Î»þÂå¤ËÀ¾ÍÎÊ¸²½¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤¿Î¶ÇÏ¤ÎÀº¿À¤Ë¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤òÊû¤²¤¿¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏÊ¡»³¼«¿È¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£²»³Ú²È¡¦ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÉ½¸½¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÖÎ¶¡×¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î»þÂåÀ¤ÈÂ¿ÍÍ¤Ê²»³ÚÊ¸²½¤¬¸òº¹¤¹¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤È¤â¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹ÅöÆü¤Î29Æü¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï²»³ÚÆÃÈÖ¡Ø¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È2025¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡ÖÎ¶¡×¤òÃÏ¾åÇÈ½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡ØDayDay.¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤·¤ÆÇÛ¿®Ãæ¤Î¡ÖËüÍ°úÎÏ¡×¤â¡¢Æ±ÈÖÁÈÆâ¤Ç½é¤á¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
