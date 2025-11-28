アジア株 総じて上昇、上海株は小幅続伸 アジア株 総じて上昇、上海株は小幅続伸

リンクをコピーする みんなの感想は？

東京時間17:46現在

香港ハンセン指数 25858.89（-87.04 -0.34%）

中国上海総合指数 3888.60（+13.34 +0.34%）

台湾加権指数 27626.48（+71.95 +0.26%）

韓国総合株価指数 3926.59（-60.32 -1.51%）

豪ＡＳＸ２００指数 8614.07（-3.22 -0.04%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 85750.50（+30.12 +0.04%）



２８日のアジア株は総じて上昇。上海株は小幅続伸。ハイテク株などが買われる一方で、金融株は軟調な動きとなった。台湾株は小幅に５日続伸。半導体株を中心に堅調な推移を見せた。



上海総合指数は小幅続伸。通信会社の中国電信（チャイナ・テレコム）、ソフトウエアメーカーの中科寒武紀科技、化学品メーカーの万華化学集団が買われる一方で、銀行大手の中国工商銀行、電力会社の中国長江電力が売られた。



香港ハンセン指数は小反落。カジノ・リゾート経営の金沙中国（サンズ・チャイナ）、機械メーカーの創科実業（テクトロニック・インダストリーズ）が買われる一方で、医療製品メーカーの無錫薬明康徳新薬開発（ウーシー・アップテック）、ヘルスケア情報のアリババ・ヘルス・インフォメーション・テクノロジー、不動産開発会社の華潤置地（チャイナ・リソーシズランド）、スポーツ用品メーカーの李寧（リー・ニン）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は小反落。ほぼ変わらず。医療品メーカーのフィッシャー＆パイケルヘルスケア、保険会社のＡＭＰ、鉄道貨物会社のオーリゾン・ホールディングスが買われる一方で、食品関連の流通企業のメトキャッシュ、金融持ち株会社のＡＮＺグループ・ホールディングス、石油・ガス会社のビーチ・エナジーが売られた。



外部サイト