ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏７３、伊７２ｂｐと縮小した水準が継続
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:11時点）（%）
ドイツ　　　　2.692
フランス　　　3.418（+73）
イタリア　　　3.41（+72）
スペイン　　　3.174（+48）
オランダ　　　2.833（+14）
ギリシャ　　　3.301（+61）
ポルトガル　　　3.014（+32）
ベルギー　　　3.194（+50）
オーストリア　2.973（+28）
アイルランド　2.901（+21）
フィンランド　3.039（+35）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）