ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７３、伊７２ｂｐと縮小した水準が継続
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:11時点）（%）
ドイツ 2.692
フランス 3.418（+73）
イタリア 3.41（+72）
スペイン 3.174（+48）
オランダ 2.833（+14）
ギリシャ 3.301（+61）
ポルトガル 3.014（+32）
ベルギー 3.194（+50）
オーストリア 2.973（+28）
アイルランド 2.901（+21）
フィンランド 3.039（+35）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
