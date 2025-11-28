ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７３、伊７２ｂｐと縮小した水準が継続 ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７３、伊７２ｂｐと縮小した水準が継続

ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:11時点）（%）

ドイツ 2.692

フランス 3.418（+73）

イタリア 3.41（+72）

スペイン 3.174（+48）

オランダ 2.833（+14）

ギリシャ 3.301（+61）

ポルトガル 3.014（+32）

ベルギー 3.194（+50）

オーストリア 2.973（+28）

アイルランド 2.901（+21）

フィンランド 3.039（+35）

（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）

