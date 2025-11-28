¥ê¥¢¥ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¤ÎÍèÇ¯¼ïÉÕ¤±ÎÁ¤ÏÇÜÁý1000Ëü±ß¡ª¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¡¢¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥¯¥ï¥Ã¥º¤Ê¤É»º¶ð³èÌö
¡¡¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡¦¥¯¥é¥Ö¤Ï28Æü¡¢¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º¥¹¥¿¥ê¥ª¥ó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊËÌ³¤Æ»Æü¹âÄ®¡Ë¤Ç¤±¤¤ÍÜ¤¹¤ë¼ï²´ÇÏ¤Î2026Ç¯¼ïÉÕ¤±ÎÁ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯½éÀï¤Î¥µ¥¦¥¸C¤òÀ©¤·¡¢º£·î1Æü¤ÎÊÆBC¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÇÆüËÜÄ´¶µÇÏ½é¾¡Íø¤Î°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¡Ê²´4¡áÌðºî¡Ë¤ÎÉã¥ê¥¢¥ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡Ê²´13¡Ë¤Ï1000Ëü±ß¤Ë·èÄê¡£º£Ç¯500Ëü±ß¤«¤éÇÜÁý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¡¢Æ±»º¶ð¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¤ÎÂ¾¤Ë¥«¥Ê¥ë¥Ó¡¼¥°¥ë¡Ê²´3¡áº´Æ£Íª¡Ë¤¬¥æ¥Ë¥³¡¼¥óS¡¢¥ô¥§¥í¡¼¥Á¥§¥¨¥é¡Ê²´4¡á¿Ü³¡Ë¤¬È¡´ÛµÇ°¡¢¥ì¡¼¥Ù¥ó¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡Ê²´5¡áÅÄÃæÇî¡Ë¤¬ËèÆü²¦´§¡¢¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥¯¥ï¥Ã¥º¡Ê²´2¡áÍ§Æ»¡Ë¤¬¥Ç¥¤¥ê¡¼ÇÕ2ºÐS¤È½Å¾Þ¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
