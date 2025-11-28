お笑い芸人の小籔千豊（52）が28日、カンテレ「旬感LIVE とれたてっ！」に出演。元TOKIOの国分太一（51）が26日に開いた会見を受け、思いを語った。

国分は6月、日本テレビからコンプライアンス違反を指摘されて、レギュラー出演していた「ザ！鉄腕！DASH!!」の降板を告げられた。問題発覚から5カ月、会見を開いて同局や関係者、スポンサー、他局、メディア、ファンに謝罪。一方でコンプライアンス上の理由から、局側から違反行為の内容を知らされておらず、会見では「答え合わせをしたい」と何度も訴えた。同会見後、日テレ側は「答え合わせは難しい」との見解を発表した。

小籔は「日本テレビの方々が被害者を守りたいということは分かる」とした上で、私見を語り始めた。「皆さんがどう思うか分かりませんが、もしうちの子が国分さんみたいにコンプライアンス違反で仕事をクビになって、それを全国のテレビで大々的に報道されたとする」と自身の身に置き換えて想像。「そのコンプライアンス違反が、例えば“彼女おるん？”って聞いたのか、強引に触ろうとしたのか、殴ってどう…とか程度の幅がある」と指摘し、「僕が親なら、その程度を言ってほしい」とし、国分が“答え合わせをしたい”と言った思いも理解はできるとした。

対して、フリーアナ・豊崎由里絵が「コンプライアンス違反の中に程度があるとはいえ、どれだけ心が傷ついたかは被害者が決めることだと思う。もちろん国分さんの人権も尊重されるべきだし、長く辛い思いをされてきたのも会見で伝わってきたんですけど、やはり被害者の視点が優先されるべき」と語った。

小籔は「豊崎さんのお子さんが10悪い事したのに200の罰を受けても、豊崎さんは何も抵抗せずに受け入れ、お子さんには何の弁論のチャンスが与えられなくても仕方ないと思われるってことですか？」と問うた。豊崎は「国分さんがそう思っておられるなら、会見でこれだけの処分を受けるのは不当だと思うと争う姿勢を見せるべきでは」と応じた。

小籔は「国分さんを守ってるわけじゃないですよ。もちろん被害者の人権が一番ですよ！10の罪に対して30の罰を受けても文句は言えない」と前置き。その上で「国分さんの場合とか関係なしに、この先、コンプライアンス違反で誰かが処分されたりも起こりうる中で、コンプライアンス違反っていうぼんやりしたものでタレントが抹殺されるのは…。10の罪で120の罰になったときには、“僕10やりました、すみません。ただ…”と言いたくなるやろうなと思いますね…」と本音を吐露していた。