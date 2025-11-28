カメレオン・ライム・ウーピーパイの楽曲「PUNKS」と、同楽曲がエンディング主題歌をつとめるTVアニメ『ONE PIECE』エッグヘッド編とのスペシャルコラボレーション・リリックビデオが公開となった。

このリリックビデオはカメレオン・ライム・ウーピーパイが自ら撮影から編集まで全てを手掛け、遊び心がPUNKした“POPでカオスな狂騒映像”に仕上がっている。アナログレコードのジャケット上でコラージュが、現実とアニメの世界を縦横無尽にワープし、2次元も3次元も全て踊らせるさまは強烈で印象的だ。

カメレオン・ライム・ウーピーパイは、同楽曲を含むニューアルバム『Whoop It Up “DELUXE Edition”』を先日11月19日(水)にリリースした。このリリースを記念してXリポストキャンペーンの実施も発表されている。カメレオン・ライム・ウーピーパイ公式Xアカウント(@clwp_info)のALBUM『Whoop It Up “DELUXE Edition”』リリースポストをリポストして応募すると、応募者の中から抽選で「ONE PIECE」関連グッズいずれかがランダムでプレゼントされる。

TVアニメ『ONE PIECE』エッグヘッド編は毎週日曜日よる11:15より全国フジテレビ系列にて放送中。カメレオン・ライム・ウーピーパイが担当するエンディング主題歌「PUNKS」と共にぜひ楽しんで欲しい。

◾Xリポストキャンペーン

公式Xアカウント(@clwp_info)のALBUM『Whoop It Up “DELUXE Edition”』リリースポストをリポストし、ご応募いただいた方の中から抽選で下記「ONE PIECE」関連グッズいずれかをランダムでプレゼント。 ＜対象ポスト＞

公式Xアカウント(@clwp_info)のポストをチェック 【アルバムリリース！】



AL『Whoop It Up "DELUXE Edition"』

OUT NOW!!!https://t.co/ZnYQWOMqmv



出たぞー！！！

とにかくデラックスです！CDも出ました！

めちゃくちゃ可愛いです！本当です！

このアルバムを聴いてリリースパーティで

一緒に踊りましょう！#CLWP_WhoopItUpDE pic.twitter.com/l2TL6Q4vGF — カメレオン・ライム・ウーピーパイ (@clwp_info) November 18, 2025 ＜特典＞

一番くじ ワンピース 未来島エッグヘッド~Burst of Energy~より

1​.モンキー・D・ルフィ ギア5VSボルサリーノ Revible Moment 1名様

2​.ロロノア・ゾロ MASTERLISE EXPIECE 1名様

3​.サンジ MASTERLISE EXPIECE 1名様

4​.イーザンバロン・V・ナス寿郎聖 MASTERLISE EXPIECE 1名様 ＜応募期間＞

2025年11月28日(金) 18:00~2025年12月26日(金) 23:59 ＜応募フォーム/応募方法/注意事項＞

https://forms​.gle/gLrPSaRiLKpGFn867

1​. 対象ポストをリポスト、または引用リポスト

2​. リポストを行ったことが分かる画面をスクリーンショット

3​. 応募フォームより必要事項をご記入の上、スクリーンショット画像とともに応募

◾️アルバム 『Whoop It Up “DELUXE Edition”』

発売日：2025年11月19日（水）

価格：￥3,850（税込）品番：CLWP-1003

CD：https://CLWPRecords.lnk.to/WhoopItUp_CDPR

配信：https://CLWPRecords.lnk.to/Whoop_It_Up_DXPR ◆封入特典（初回プレス分のみ）

・オリジナルスペシャルステッカー

・『Whoop It Up “DELUXE Edition” Release Party』優待チケット

※当日、会場受付にて封入の優待チケットをご提示いただくと、500円をその場でキャッシュバックいたします。

※『Whoop It Up “DELUXE Edition” Release Party』には、優待チケットのみでは入場できません。

※キャッシュバックには、公演のチケットと本優待チケットが必要となります。

※優待の適用は、12月18日（木）東京・下北沢ADRIFTで開催される『Whoop It Up “DELUXE Edition” Release Party』当日の会場受付のみとなります。

※封入の優待チケット1枚につき、1名様のみ有効となります。

※紛失・破損・コピー等は無効となりますので、大切に保管ください。

※払い戻しや現金との交換はできません。 ◆CDショップ先着予約購入特典

・アスマート：A4クリアファイル

・タワーレコード：缶バッジ

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・楽天ブックス：アクリルキーホルダー

・セブンネットショッピング：トート型エコバッグ

※先着購入予約特典には数量に限りがございますので、なくなり次第終了となります。

※一部のネットショップやCDショップで特典が付かない場合があります。

事前にご予約されるネットショップ/CDショップにてご確認下さい。 ▼収録曲（全22曲）

01.So-so Life

02.Growing

03.Ready Yeah feat. テークエム

04.Cranky

05.Donkey Song

06.Sleepy Monkey

07.Flower

08.Secret March

09.REACH feat. PES

10.I Know feat. MadeinTYO

11.Can’t Hold Back [Coolboi × CLWP]

12.Cookie Junkie [Rony Rex × CLWP]

13.Tin Toy

14.REACH feat. PES (End Credits Edit)

15.オレンジマーチ

16.TAMAPOP

17.Chair

18.This is Love

19.7days

20.Grooving Night

21.PUNKS

22.Give in

◾️＜Whoop It Up “DELUXE Edition” Release Party＞ 2025年12月18日（木）東京・下北沢ADRIFT

OPEN 18:30 / START 19:30

※開場/開演時間は変更となる可能性がございます。 ▼お問い合わせ

CREATIVEMAN PRODUCTIONS 03-3499-6669（⽉⽔⾦ 12:00〜16:00） ▼チケット詳細

チケット代⾦︓\4,400-（税込）

チケット受付URL：https://clwp.jp/live/?id=59

◾️イベント情報 ＜COUNTDOWN JAPAN 25/26＞

開催日：2025年12月27日（土）・28日（日）・29日（月）・30日（火）・31日（水）

会場：幕張メッセ国際展示場1〜11ホール・イベントホール（27日は国際展示場1〜11ホールのみ）

出演日：12月30日（火）

※出演ステージ・時間は後日発表。

HP：https://countdownjapan.jp/