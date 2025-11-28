カメレオン・ライム・ウーピーパイ、『ONE PIECE』エッグヘッド編ED主題歌「PUNKS」のスペシャルコラボ・リリックビデオ公開
カメレオン・ライム・ウーピーパイの楽曲「PUNKS」と、同楽曲がエンディング主題歌をつとめるTVアニメ『ONE PIECE』エッグヘッド編とのスペシャルコラボレーション・リリックビデオが公開となった。
このリリックビデオはカメレオン・ライム・ウーピーパイが自ら撮影から編集まで全てを手掛け、遊び心がPUNKした“POPでカオスな狂騒映像”に仕上がっている。アナログレコードのジャケット上でコラージュが、現実とアニメの世界を縦横無尽にワープし、2次元も3次元も全て踊らせるさまは強烈で印象的だ。
カメレオン・ライム・ウーピーパイは、同楽曲を含むニューアルバム『Whoop It Up “DELUXE Edition”』を先日11月19日(水)にリリースした。このリリースを記念してXリポストキャンペーンの実施も発表されている。カメレオン・ライム・ウーピーパイ公式Xアカウント(@clwp_info)のALBUM『Whoop It Up “DELUXE Edition”』リリースポストをリポストして応募すると、応募者の中から抽選で「ONE PIECE」関連グッズいずれかがランダムでプレゼントされる。
TVアニメ『ONE PIECE』エッグヘッド編は毎週日曜日よる11:15より全国フジテレビ系列にて放送中。カメレオン・ライム・ウーピーパイが担当するエンディング主題歌「PUNKS」と共にぜひ楽しんで欲しい。
◾Xリポストキャンペーン
公式Xアカウント(@clwp_info)のALBUM『Whoop It Up “DELUXE Edition”』リリースポストをリポストし、ご応募いただいた方の中から抽選で下記「ONE PIECE」関連グッズいずれかをランダムでプレゼント。
＜対象ポスト＞
公式Xアカウント(@clwp_info)のポストをチェック
＜特典＞
一番くじ ワンピース 未来島エッグヘッド~Burst of Energy~より
1.モンキー・D・ルフィ ギア5VSボルサリーノ Revible Moment 1名様
2.ロロノア・ゾロ MASTERLISE EXPIECE 1名様
3.サンジ MASTERLISE EXPIECE 1名様
4.イーザンバロン・V・ナス寿郎聖 MASTERLISE EXPIECE 1名様
＜応募期間＞
2025年11月28日(金) 18:00~2025年12月26日(金) 23:59
＜応募フォーム/応募方法/注意事項＞
https://forms.gle/gLrPSaRiLKpGFn867
1. 対象ポストをリポスト、または引用リポスト
2. リポストを行ったことが分かる画面をスクリーンショット
3. 応募フォームより必要事項をご記入の上、スクリーンショット画像とともに応募
◾️アルバム 『Whoop It Up “DELUXE Edition”』
発売日：2025年11月19日（水）
価格：￥3,850（税込）品番：CLWP-1003
CD：https://CLWPRecords.lnk.to/WhoopItUp_CDPR
配信：https://CLWPRecords.lnk.to/Whoop_It_Up_DXPR
◆封入特典（初回プレス分のみ）
・オリジナルスペシャルステッカー
・『Whoop It Up “DELUXE Edition” Release Party』優待チケット
※当日、会場受付にて封入の優待チケットをご提示いただくと、500円をその場でキャッシュバックいたします。
※『Whoop It Up “DELUXE Edition” Release Party』には、優待チケットのみでは入場できません。
※キャッシュバックには、公演のチケットと本優待チケットが必要となります。
※優待の適用は、12月18日（木）東京・下北沢ADRIFTで開催される『Whoop It Up “DELUXE Edition” Release Party』当日の会場受付のみとなります。
※封入の優待チケット1枚につき、1名様のみ有効となります。
※紛失・破損・コピー等は無効となりますので、大切に保管ください。
※払い戻しや現金との交換はできません。
◆CDショップ先着予約購入特典
・アスマート：A4クリアファイル
・タワーレコード：缶バッジ
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・楽天ブックス：アクリルキーホルダー
・セブンネットショッピング：トート型エコバッグ
※先着購入予約特典には数量に限りがございますので、なくなり次第終了となります。
※一部のネットショップやCDショップで特典が付かない場合があります。
事前にご予約されるネットショップ/CDショップにてご確認下さい。
▼収録曲（全22曲）
01.So-so Life
02.Growing
03.Ready Yeah feat. テークエム
04.Cranky
05.Donkey Song
06.Sleepy Monkey
07.Flower
08.Secret March
09.REACH feat. PES
10.I Know feat. MadeinTYO
11.Can’t Hold Back [Coolboi × CLWP]
12.Cookie Junkie [Rony Rex × CLWP]
13.Tin Toy
14.REACH feat. PES (End Credits Edit)
15.オレンジマーチ
16.TAMAPOP
17.Chair
18.This is Love
19.7days
20.Grooving Night
21.PUNKS
22.Give in
◾️＜Whoop It Up “DELUXE Edition” Release Party＞
2025年12月18日（木）東京・下北沢ADRIFT
OPEN 18:30 / START 19:30
※開場/開演時間は変更となる可能性がございます。
▼お問い合わせ
CREATIVEMAN PRODUCTIONS 03-3499-6669（⽉⽔⾦ 12:00〜16:00）
▼チケット詳細
チケット代⾦︓\4,400-（税込）
チケット受付URL：https://clwp.jp/live/?id=59
◾️イベント情報
＜COUNTDOWN JAPAN 25/26＞
開催日：2025年12月27日（土）・28日（日）・29日（月）・30日（火）・31日（水）
会場：幕張メッセ国際展示場1〜11ホール・イベントホール（27日は国際展示場1〜11ホールのみ）
出演日：12月30日（火）
※出演ステージ・時間は後日発表。
HP：https://countdownjapan.jp/
関連リンク
◆カメレオン・ライム・ウーピーパイ オフィシャルサイト
◆カメレオン・ライム・ウーピーパイ オフィシャルX
◆カメレオン・ライム・ウーピーパイ オフィシャルInstagram
◆カメレオン・ライム・ウーピーパイ オフィシャルYouTubeチャンネル
◆カメレオン・ライム・ウーピーパイ オフィシャルTikTok