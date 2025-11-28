»³²¼Âçµ±¡¢¹±Îã¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãDAIKING Festa Vol.4¡ä1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ·èÄê
À¼Í¥¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î»³²¼Âçµ±¤¬¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤Î¹±Îã¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÂè»ÍÃÆ¤È¤Ê¤ë¡ãDaiki Yamashita 2026 DAIKING Festa Vol.4 ¡ÈSweet & Bitter¡É¡ä¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÀ¼Í¥¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦»³²¼Âçµ± ¡ß È«ÃæÍ´¤È¤·¤ÆLINE CUBE SHIBUYA¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ä1st EP¡ÖShare¡×¥ê¥ê¡¼¥¹¤â¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»³²¼Âçµ±¡£¼«¿È¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãDAIKING Festa¡ä¤ÎÂè»ÍÃÆ¤È¤Ê¤ë¡ãDaiki Yamashita 2026 DAIKING Festa Vol.4 ¡ÈSweet & Bitter¡É¡ä¤Ï2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ëÅìµþ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ãDAIKING Festa¡ä¤Ï¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤¿¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢¥²¡¼¥à¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢²Î¾§¥Ñ¡¼¥È¤Ê¤É¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ËÉÙ¤ó¤ÀÆâÍÆ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ãDAIKING Festa Vol.4 ¡ÈSweet & Bitter¡É¡ä¤Ï¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼»þ´ü¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÁª¶Ê¤Ê¤É¤â·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤ÏDAIKI YAMASHITA MEMBER¡ÇS CLUB¡ÖDAIKING¡×¤Î²ñ°÷ÃêÁªÀè¹Ô¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼õÉÕ´ü´Ö¤Ï12·î10Æü(¿å)23:59¤Þ¤Ç¡£
¢£¡ãDaiki Yamashita 2026 DAIKING Festa Vol.4 ¡ÈSweet & Bitter¡É¡ä
2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ëÅìµþ
[Ãë¸ø±é] ³«¾ì13:00 / ³«±é14:00
[Ìë¸ø±é] ³«¾ì17:00 / ³«±é18:00
²Á³Ê¡§\9,000 (ÀÇ¹þ¡¦¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ) ¢¨Á´ÀÊ»ØÄê
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§SOGO TOKYO 03-3405-9999
¢£DAIKING²ñ°÷ÃêÁªÀè¹Ô¼õÉÕ
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î28Æü(¶â)18¡§00¡Á12·î10Æü(¿å)23¡§59
URL¡§https://daiking.yamashitadaiki.com
