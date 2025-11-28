信州一筋の栗原ルイスがIL登録から抹消…今季負傷者が相次ぐチームで復帰へ

11月28日、B2東地区の信州ブレイブウォリアーズは、今シーズン開幕前の9月12日にインジュアリーリスト（IL）登録した栗原ルイスを、同リスト登録から抹消したことを発表した。

アメリカ出身で日本国籍を持ち11月に29歳となった栗原は、188センチ86キロのシューティングガード。ウィッティア大学を経て2018年に信州へ加入。同年には第40回ウィリアム・ジョーンズカップの男子日本代表候補にも選出された。ここまでのキャリアは信州一筋でプレー。在籍7年目の昨シーズンはリーグ戦47試合に出場し、1試合平均19分37秒のプレータイムで、5.6得点2.5リバウンド1.3アシストを記録した。今シーズン開幕前に負傷し、左肘尺側側副靭帯損傷と診断を受け9月12日にILに登録され開幕を迎えた。

今シーズンの信州はマイク・ダウムや生原秀将ら負傷者が相次ぎ、11月22日の青森ワッツ戦では出場選手登録が8名となり敗戦を喫するなど苦しい状況に陥った。信州はここまで10勝7敗でB2東地区の3位。栗原が復帰し、チームに貢献できるか注目だ。

【動画】信州の栗原ルイスが復帰…2024－25シーズンのハイライト映像