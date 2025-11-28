くるり、デジタル連続リリースのラストはロックバラード「oh my baby」
くるりの楽曲「oh my baby」が、9月より展開してきたデジタル連続リリースのラストを飾る配信楽曲としてリリースされることが決定した。
「oh my baby」は＜京都音楽博覧会＞および＜くるりツアー25/26 〜夢のさいはて〜＞でライブ披露され、多くのファンを魅了してきた。曇り空の下でひっそりと胸に沁み込んでいくような静かな痛みを描いたロックバラードとなっている。ギターのひずみは行き場のない思いを抱えた残響のように揺らぎ、丁寧に紡がれるメロディは記憶と日常の境目をやさしく照らし出す。穏やかなリズムが“あなた”を想う気持ちをそっと抱きしめるように流れ、聴く者の心を静かに解きほぐしていく一曲だ。
本楽曲は来年2月に発売する15枚目のオリジナルアルバム『儚くも美しき12の変奏』にも収録予定。くるりオフィシャルサポーターズクラブ「純情息子」では、リリースに先駆けて楽曲の一部先行解禁もスタートした。
■デジタルシングル「oh my baby」
2025年12月12日(金）リリース
配信URL：https://lnk.to/Quruli_oh_my_baby
■デジタルシングル「瀬戸の内」
2025年11月14日（金）リリース
https://lnk.to/Quruli_Memories_of_Seto
■アルバム『儚くも美しき12の変奏』
2026年2月11日（水）CD発売
2026年3月25日（水）アナログ発売
◆生産限定盤（CD +DVD +Tシャツ）
デジパック仕様 価格:\9,900（税込）商品番号 : NMRS - 1001 POS: 4943566314593
※TシャツSIZE : unisex / Lサイズ 素材：コットン100% カラー：Black
サイズ：身丈 約73cm / 身巾 約55cm / 肩巾 約50cm / 袖丈 約24cm
▼CD収録内容
「ワンダリング」「Regulus」「La Palummella」「瀬戸の内」「3323」ほか全12曲収録
▼DVD収録内容
・くるり ホールツアー2025 Quruli Voyage 〜くるりと弦楽四重奏〜
・[京都音楽博覧会2025 in梅小路公園]
から、全10曲収録予定
◆初回限定盤（CD +DVD）
デジパック仕様 価格:\6,600（税込）商品番号 : NMRS-1002 POS: 4943566314609
◆通常盤（CD only）
価格:\3,500（税込）商品番号 : NMRS-1003 POS:4943566314616
【アナログ盤】 ※3/25発売
2枚組 重量盤 価格:\6,600(税込) 商品番号: NMRS-1004 POS: 4943566314593
▼CDアルバム先着予約購入者特典
Amazon.co.jp：ハンドタオル
楽天ブックス： アクリルキーホルダー(5cm角)
セブンネット： コンビニエコバッグ
タワーレコード：クリアファイル(A4サイズ)
一般店：オリジナルポスター(A3サイズ)
※アルバム先着予約購入特典は無くなり次第終了となりますのでご了承ください。
※アナログ盤は対象外となりますので、ご了承ください。
▼ツアー会場予約特典
2025年開催会場
・プリントサイン入りジャケットステッカー
(各会場3名様に抽選で直筆メッセージ入り)
■くるりオフィシャル「Stationhead」リスニングパーティー
4か月連続リリース第3弾シングル「瀬戸の内」のリリースを記念して、Stationheadにてリスニングパーティーを開催いたします。11月28日は、2025年1月〜3月に開催した「くるりホールツアー2025 Quruli Voyage 〜くるりと弦楽四重奏〜」のセットリスト振り返り前半戦をお届けいたします。ぜひご参加ください。
また今後定期的な開催、メンバー参加も予定しております。
詳しい参加方法や今後の開催スケジュールはくるりオフィシャルサイトおよびSNSをご確認ください。
■「瀬戸の内」リリース記念リスニングパーティー開催スケジュール
2025年11月28日(金) 21:00〜
※開催時間は前後する可能性がございます。あらかじめご了承ください。
※くるりメンバーの参加はございません
■＜くるりツアー25/26 〜夢のさいはて〜＞
終了公演は割愛
2025年
11月29日（土）香川・高松 Festhalle
開場 17:15／開演 18:00
問い合わせ先：DUKE 高松 TEL 089-947-3535 https://www.duke.co.jp
11月30日（日）広島・広島 Club QUATTRO
開場 17:15／開演 18:00
問い合わせ先：キョードー西日本 TEL 0570-09-2424（平日・土曜 11:00〜15:00）http://www.kyodo-west.co.jp
12月10日（水）長野・長野CLUB JUNK BOX
開場 18:15／開演 19:00
問い合わせ先：FOB 新潟 TEL 025-229-5000（平日 11:00〜17:00）https://www.fobkikaku.co.jp/
12月12日（金）新潟・新潟 LOTS
開場 18:15／開演 19:00
問い合わせ先：FOB 新潟 TEL 025-229-5000（平日 11:00〜17:00）https://www.fobkikaku.co.jp/
12月16日（火）秋田・秋田 Club SWINDLE
開場 18:15／開演 19:00
問い合わせ先：仙台放送エンタープライズ TEL 022-215-4455（平日11:00〜16:00）www.shep.co.jp
12月18日（木）宮城・仙台 Rensa
開場 18:15／開演 19:00
問い合わせ先：仙台放送エンタープライズ TEL 022-215-4455（平日11:00〜16:00）www.shep.co.jp
2026年
1月11日（日）福岡・Zepp Fukuoka
開場 17:00／開演 18:00
問い合わせ先：キョードー西日本 TEL 570-09-2424（平日・土曜 11:00〜15:00）http://www.kyodo-west.co.jp
1月18日（日）北海道・Zepp Sapporo
開場 17:00／開演 18:00
問い合わせ先：WESS info@wess.co.jp
1月25日（日）大阪・Zepp Osaka Bayside
開場 17:00／開演 18:00
問い合わせ先：キョードーインフォメーション TEL 0570-200-888（平日・土曜 11:00〜16:00）http://www.kyodo-osaka.co.jp
1月27日（火）愛知・Zepp Nagoya
開場 18:00／開演 19:00
問い合わせ先：JAILHOUSE TEL 052-936-6041(平日 11:00〜15:00）https://www.jailhouse.jp
1月30日（金）東京・Zepp Haneda (TOKYO)
開場 18:00／開演 19:00
1月31日（土）東京・Zepp Haneda (TOKYO)
開場 17:00／開演 18:00
問い合わせ先：HANDS ON ENTERTAINMENT info@handson.gr.jp
◆チケット料金：前売
・ライブハウス公演
⼀般 ￥7,000（D別）
学割 ￥5,000（D別）＊⼤学⽣OK【⼊場時学⽣証提⽰】
・Zepp公演
1Fスタンディング
⼀般 ￥7,500（D別）
学割 ￥5,500（D別）＊⼤学⽣OK【⼊場時学⽣証提⽰】
2F指定席
一般 ￥8,500（D別）
※未就学児童⼊場不可（保護者同伴の場合は可）
※但し指定席の場合は基本的にお⼦様の膝上での鑑賞はお断りさせて頂き、お1⼈様1枚のチケットが必要となります。
一般発売日：2025年10月11日（土）12時〜
ローソンチケット http://l-tike.com
チケットぴあ http://t.pia.jp/
イープラス http://eplus.jp
関連リンク
◆くるり オフィシャルサイト
◆くるり オフィシャルX
◆くるり オフィシャルInstagram
◆くるり オフィシャルYouTubeチャンネル
◆くるり オフィシャルTikTok
◆「走る阪急写真館」特設サイト