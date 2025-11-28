小泉今日子が、2024年に開催されたホールツアー＜BALLAD CLASSICS＞の東京・THEATER MILANO-Za公演の模様を映像作品として1月21日にリリースすることが決定した。

本ツアーはバラードベストアルバム『BALLAD CLASSICS』3部作の楽曲を中心に、管弦楽器が入ったスペシャルなバンド編成で時にオーケストラのように、時にビッグバンドのように、バラエティに富んだ煌びやかなニューアレンジで奏でた公演となっており、映像本編には全19曲を収録する。ポエトリーリーディング含む2部構成のシアトリカルな演出で繰り広げられたプレミアムなライブだ。パッケージは三方背クリアケース入りフォトブックつきの初回生産限定盤仕様。Blu-ray、DVDに加え高音質SHM-CD仕様の2枚組ライブCDも同時リリースされる。

▲『KKBC ~TOUR 2024 BALLAD CLASSICS Live at THEATER MILANO-Za~』SHM-CDジャケット

また、対象チェーン店舗・オンラインストアにてBlu-ray/DVD/CD『KKBC 〜TOUR 2024 BALLAD CLASSICS Live at THEATER MILANO-Za〜』を予約・購入すると先着で特典もプレゼントされる。詳細は特設サイトにて。

■『KKBC ~TOUR 2024 BALLAD CLASSICS Live at THEATER MILANO-Za~』 2026年1月21日発売

特設サイト https://www.jvcmusic.co.jp/kyon2/ ・Blu-ray＋BOOK（初回生産限定盤）VIZL-2498／9,900円（税込）

・DVD＋BOOK（初回生産限定盤）VIZL-2499／9,900円（税込）

・2SHM-CD VICL-70286~7／4,950円（税込） 収録曲：

＜Blu-ray＆DVD＞

Flapper

今をいじめて泣かないで

小泉今日子はブギウギブギ

寝ながら書いたラブ・レター

Smile Again

魔女

Kiss

あなたがいた季節

100%

たとえばフォーエバー

月の夜のシ・ア・ワ・セ

今年最後のシャーベット

samida-rain

サーチライト

木枯しに抱かれて

優しい雨

きのみ

恋のブギ・ウギ・トレイン

The Stardust Memory（Slow Version） ＜SHM-CD＞

・Disc 1

Overture

Flapper

今をいじめて泣かないで

小泉今日子はブギウギブギ

寝ながら書いたラブ・レター

Smile Again

魔女

Kiss

あなたがいた季節

100%

たとえばフォーエバー ・Disc 2

Entr’acte

月の夜のシ・ア・ワ・セ

今年最後のシャーベット

samida-rain

サーチライト

木枯しに抱かれて

優しい雨

きのみ

恋のブギ・ウギ・トレイン

The Stardust Memory（Slow Version） vocal: 小泉今日子

bass & band master: 上田ケンジ

guitars: 松岡モトキ

drums & percussion: 松原”マツキチ”寛

keyboards: 渡辺シュンスケ

violin: 向島ゆり子

woodwind & brass: YOKAN

chorus: 稲泉りん

（2024年11月3日 THEATER MILANO-Zaにて収録） ＜オリジナル特典＞

対象チェーン店舗・オンラインストアにて、Blu-ray/DVD/CD「KKBC 〜TOUR 2024 BALLAD CLASSICS Live at THEATER MILANO-Za〜」をご予約・お買い上げの方に先着で特典をプレゼントいたします。各特典ともに数に限りがございますので、お早めにご予約・お買い求めください。

詳細はこちら：https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A000330/145.html

■＜KK60 〜コイズミ記念館〜 KYOKO KOIZUMI TOUR 2026＞

1月24日（土）神奈川・相模女子大学グリーンホール

1月25日（日）神奈川・相模女子大学グリーンホール

1月30日（金）茨城・ザ・ヒロサワ・シティ会館（茨城県立県民文化センター）大ホール

2月1日（日）栃木・宇都宮市文化会館 大ホール

2月4日（水）東京・NHKホール

2月7日（土）熊本・熊本城ホール メインホール

2月8日（日）福岡・サンパレス ホテル＆ホール

2月13日（金）岡山・倉敷市民会館

2月15日（日）広島・広島文化学園HBGホール

2月21日（土）山形・やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）

2月22日（日）宮城・仙台サンプラザホール

2月25日（水）静岡・アクトシティ浜松 大ホール

2月27日（金）大阪・フェスティバルホール

2月28日（土）大阪・フェスティバルホール

3月7日（土）岩手・トーサイクラシックホール岩手（岩手県民会館）大ホール

3月8日（日）秋田・あきた芸術劇場ミルハス 大ホール

3月13日（金）香川・サンポートホール高松 大ホール

3月14日（土）愛媛・愛媛県県民文化会館 メインホール

3月21日（土）大阪・フェスティバルホール

3月27日（金）福島・けんしん郡山文化センター（郡山市民文化センター） 大ホール

3月29日（日）青森・リンクステーションホール青森

4月4日（土）愛知・Niterra 日本特殊陶業市民会館フォレストホール

4月5日（日）愛知・Niterra 日本特殊陶業市民会館フォレストホール

4月10日（金）北海道・帯広市民文化ホール（大ホール）

4月11日（土）北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru

4月17日（金）石川・本多の森 北電ホール

4月19日（日）新潟・新潟県民会館

5月2日（土）東京・日本武道館

5月3日（日）東京・日本武道館 バンドメンバー：

Bass & Band Master：上田ケンジ

Guitar：akkin

Drums：小関純匡

Keyboard：渡辺シュンスケ

Woodwind & Brass：YOKAN

Percussion：中北裕子

Chorus：加藤いづみ 2月1日 Guitar：和田建一郎

2月15日、2月27日、2月28日、3月13日、３月14日、3月29日 Percussion：若森さちこ

3月21日 Keyboard：奥野真哉