UVERworld、東京ドーム公演のライブBD&DVDアートワーク・収録内容解禁。「PHOENIX AX」ライブ映像も公開
UVERworldが12月17日(水)に発売する東京ドーム公演のライブBlu-ray / DVD『EPIPHANY at TOKYO DOME 2025.06.15』の
アートワーク、収録内容を公開した。
本作品は2日間行った東京ドーム公演のうち2日目の公演を完全収録し、初回生産限定盤には特典としてファンクラブ限定で行われた渋谷eggmanの公演も収録される。東京ドーム46000人と280人で行われたライブハウスのギャップを楽しめる作品となっている。
あわせて「PHOENIX AX」のライブ映像もYouTubeにて先行公開されている。
『EPIPHANY at TOKYO DOME 2025.06.15』
2025年12月17日(水)発売
・初回生産限定盤Blu-ray
SRXL-615〜616 10,909円(＋税)
・初回生産限定盤DVD
SRBL-2421〜2422 10,454円(＋税)
・通常盤Blu-ray
SRXL-617 6,364円(＋税)
・通常盤DVD
SRBL-2423 5,909円(＋税)
［初回生産限定盤特典］
BOXセット、6月11日渋谷eggmanのライブ映像(BD / DVD)ドーム撮りおろし写真集(204ページ)、タブロイド版写真集
［収録曲］
-UVERworld EPIPHANY at TOKYO DOME 2025.06.15-
1.WICKED boy
2.PHOENIX AX
3.Don’t Think.Feel
4.WE ARE GO
5.NO MAP
6.Eye’s Sentry
7.THEORY
8.7th Trigger
9.counting song-H
10.一滴の影響
11.CHANCE!
12.NO.1
13.君の好きなうた
14.言わなくても伝わる あれは少し嘘だ
15.UNKNOWN ORCHESTRA
16.I LOVE THE WORLD
17.ビタースウィート
18.High Light!
19.MMH
20.Touch off
21.Bye-Bye to you
22.IMPACT
23.EPIPHANY
24.EN
25.MEMORIES of the End
26.AFTER LIFE
［初回生産限定盤Blu-ray / DVD特典収録曲］
-UVERworld THE LIVE 2025 at Shibuya eggman 2025.06.11-
1.WICKED boy
2.PHOENIX AX
3.stay on
4.Don’t Think.Sing
5.ODD FUTURE
6.僕の言葉ではない これは僕達の言葉
7.Burst
9.心とココロ
10.High Light!
11.I LOVE THE WORLD
12.Bye-Bye to You
13.THEORY
14.AS ONE
15.MMH
16.ace of ace
17.VICTOSPIN
映画『UVERworld THE MOVIE 25 to EPIPHANY』
▼映画公式サイト
http://uverworld25-movie.com/
▼公開日
2025年12月12日（金）〜 2D
2025年12月26日（金）〜 SCREENX、4DX、ULTRA 4DX
関連リンク
◆UVERworld オフィシャルサイト