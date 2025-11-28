天元台高原の管理運営を行うする 第３セクターの天元台で、およそ１００万円の不明金が出ている問題を受けて、きょう臨時の株主総会が開かれ、新たな社長が選任されたほか、不明金については被害届も視野に原因究明をしていきたいとしています。

【写真を見る】警察に被害届も視野 100万円の不明金発覚の天元台高原 臨時の株主総会で新社長選任し不明金のゆくえ追及（山形）

この問題は今年７月、天元台で、およそ１００万円の不明金が発覚し、社内調査を行うも原因を特定できず、１００万円がどうなったかわかっていないものです。

また天元台は、筆頭株主である米沢市への報告が発覚から３か月後になるなどずさんな対応があったことから、今月１８日に社長が引責辞任していました。

これをうけて、きょう開かれた臨時の株主総会と取締役会で新たな社長に米沢市職員の山口隆さんが選ばれました。

■１００万円のゆくえは

米沢市 近藤洋介 市長「悪いニュースほど報告・連絡・相談をしてもらわらなければならない。していただければ我々もバックアップできる。連絡体制を整えるためにもまずは市から人を派遣して連携体制を強化する」

山口新社長は、入札案件などに関わる契約検査課の課長を務めていたこともあり、コンプライアンスの是正を期待しての選任ということです。

天元台 山口隆 新社長「事象の原因を究明していくこと、そこをしっかり整えた後に信頼を回復していく。そこがやらなければならないところ」

１００万円の不明金について補填はなく、「欠損」という形になっていて、米沢市と天元台は今後、警察に被害届を出すことも視野に原因究明を進めていくとしています。