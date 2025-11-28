異次元の超絶ボディ・グラビア美女22歳、ミニ丈トップス姿が「スタイル抜群」「可愛すぎ」 デニムパンツも着こなす
グラビアアイドル、タレントの山田あいが、28日までにインスタグラムを更新。近影を公開すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】異次元の超絶ボディ・グラビア美女22歳が「スタイル抜群」 水着姿も（13枚）
2003年9月11日生まれ、2024年にグラビアデビューしその圧倒的なスタイルで話題を呼んでいる山田。12月には1st写真集『Ohaa〜i』（ワニブックス）を発売する。
SNSには美しさ際立つ近影を度々投稿しており、今回は「キラキラの季節」とオフショットを公開。ショート丈のトップスにデニムパンツを併せたコーデで魅せた。ファンからは「美しすぎる」「スタイル抜群」「可愛すぎ」などの声や、ハートの絵文字が多数集まっている。
引用：「山田あい」インスタグラム（@_.yamada.aiii._）
