『北方謙三 水滸伝』吉田美月喜、泉里香、中村ゆりか、丘みつ子ら梁山泊を取り巻く新キャスト解禁
2026年2月15日放送・配信開始となる織田裕二主演のWOWOW×Lemino連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』より、腐敗した世に抗う“はみ出し者”たちが志のもとに集結する、自然の要塞「梁山泊（りょうざんぱく）」を取り巻くキャラクターたちとキャスト陣が解禁された。
【写真】激動の世を強く儚く彩る女性キャラクターも！ 吉田美月喜ら『北方謙三 水滸伝』新キャスト陣
北方謙三の小説『水滸伝』を映像化する本作は、腐敗した世にあらがう“はみ出し者”たちの闘いを、現代にも通じる「理不尽な権力への怒り」や「仲間との絆」とともに描き出すスペクタクル群像劇。
このたび、梁山泊へ集う者たちの“理由”を形づくる重要キャラクターたちが一挙解禁。
梁山泊の頭領の一人・宋江（織田裕二）に従じる間諜たちの間に生まれし一人娘で宋江の身の回りの世話をすることになる閻婆惜（えんばしゃく）役を吉田美月喜、梁山泊随一の武人・林冲（亀梨和也）の妻で張藍（ちょうらん）役を泉里香、梁山泊の経済基盤を支える盧俊義（宇梶剛士）に仕えるとう礼華（とうれいか）役は中村ゆりか、物語の重要人物となる武人・王進（キャスト未発表）を支え続ける“母”王母（おうぼ）役を丘みつ子が務める。
さらに、荒くれ者である史進（木村達成）の成長を見守る父親・史礼（しれい）役に田中健。宋江の身の回りの世話をする従者である唐牛児（とうぎゅうじ）役を若林時英が演じる。大ベテランから個性豊かな面々まで多彩なキャスト陣が明らかになった。
吉田美月喜演じる閻婆惜は、敵陣営の動きや情報をいち早く迅速に察知し、味方へ伝達する危険な任務を担う間諜たちの一人娘であり、自身も女従者として宋江のために仕える。閻婆惜は、父を亡くす悲しき運命に見舞われ、梁山泊の頭領の一人・宋江の正体を知らぬまま仕えて懸命に生き抜いていくという役どころ。まだ22歳ながらも、その卓越した唯一無二の芝居で高い評価を得る気鋭・吉田の演技力が、繊細な群像劇で輝く。
泉里香が演じる張藍は、“天下稀代の槍使い”として「水滸伝」の中でも圧倒的な人気を誇るキャラクター林冲（亀梨和也）の妻であり、夫を温かく支え続ける女性。林冲の妻として、優しさと芯の強さを兼ね備えながらも、とある悲運の出来事に巻き込まれてしまう藍。哀愁漂う夫婦の絆の物語も見どころだ。
中村ゆりか演じるとう礼華は、梁山泊の経済基盤を支える盧俊義に仕え、梁山泊の資金源である塩の密売に関わる。とう礼華は敬愛する盧俊義や宋江らのために全てを尽くす人間であるが、そんな彼女の生き様が梁山泊にどのような影響を及ぼすのか？
丘みつ子が演じる王母は、帝の直属軍「禁軍」の武術師範として名を馳せるも、朝廷内の疑心暗鬼や権力闘争に巻き込まれ、やがて追われる身となる孤高の武人・王進の“母”だ。
田中健が演じる史礼は、九つの竜の刺青を背負い“九紋竜”の異名で知られる若き戦士・史進（木村達成）の父として、粗削りで未熟な息子を案じながらも温かく見守る。
若林時英演じる唐牛児は、宋江の従者のひとり。閻婆惜との軽妙な掛け合いにも注目が集まる。
ほかにも、梁山湖畔の料理屋を営む主人・朱貴（高橋和也）の病に伏した妻・陳麗（ちんれい）役に松島志歩、そして“虎殺し”として知られる武松（伊藤健太郎）の義理の姉で、激しい運命を背負う潘金蓮（はんきんれん）役に夏目愛海が決定した。
WOWOW×Lemino連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』は、WOWOW×Leminoにて2026年2月15日より放送・配信（全7話）。
