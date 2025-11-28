TVアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』、2026年4月放送決定 2度目の青春をやり直す“強くてニューゲーム学園ラブコメ”
大人気シリーズ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』のテレビアニメ化が決定した。2026年4月よりTBSほかで放送スタートする。
【動画】『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』ティザーPV
原作は、「HJ小説大賞2020年間最優秀賞」を受賞した大人気シリーズ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』（HJ文庫／ホビージャパン）。2度目の青春をリアルにやりなおす、“強くてニューゲーム学園ラブコメ”だ。
物語は、かつて高校デビューに失敗して灰色の青春を過ごしてきた主人公・灰原夏希が、大学4年生のある日、突如として高校入学直前へタイムリープするところから始まる。後悔だらけだった高校生活をやりなおす機会を得た夏希は、灰色の青春を虹色に書き換える“虹色青春計画”をスタート。過去の経験を活かしてクラスカースト最上位の美男美女グループに加入し、片思いしていた美少女・星宮陽花里と急接近する。だが、青春は楽しいことばかりではない。高校生ならではのほろ苦い出来事も経験しながら、夏希は2度目の青春をリアルにやりなおしていく。
今回のTVアニメ化決定にあわせて、放送時期ならびに放送局も発表された。本作は2026年4月よりTBSほかにて放送予定。また、公式HPおよび公式エックスがオープンし、原作者・雨宮和希とキャラクター原案・吟から、テレビアニメ化を祝うコメントも到着している。
さらに、メインキャラクターの配役も決定した。灰原夏希役を上村祐翔、星宮陽花里役を高尾奏音が務める。上村は「感情の振り幅を大切に、愛される主人公・灰原くんを目指して演じています。彼の成長を見守ってください！」、高尾は「陽花里の繊細な心の動きと可愛らしさを精一杯表現できるように頑張ります！」と意気込みを語った。
監督は星野美鈴、シリーズ構成は大知慶一郎、キャラクターデザインは小野ひろみ、音楽は高尾奏之介、アニメーション制作はスタジオコメットが担当する。
あわせて解禁されたティザービジュアルでは、桜が舞う通学路で微笑むメインヒロイン・星宮陽花里の姿が描かれている。
ティザーPVでは、就職を目前に控えた主人公・灰原夏希が灰色の青春時代を悔やむ様子や、突然高校入学直前へとタイムリープした彼が、灰色の青春を虹色に書き換えるという決意を胸に新たな一歩を踏み出す姿が映し出される。物語および夏希が繰り広げる“2度目の高校生活”の幕開けを感じさせる映像に仕上がった。
アニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』は、TBSほかにて2026年4月放送。
※上村祐翔、高尾奏音のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■上村祐翔（灰原夏希役）
──本作品の印象。
「後悔はもうしたくない」という灰原夏希の強い思いからスタートする今作は、友情、恋愛、仲間との絆が煌々と描かれています。灰原くんを始めすべての登場人物が魅力的で、彼らを見ていると学生だった当時の記憶や、教室や廊下の空気感が蘇ってきます。どれだけ年を重ねても胸に残る「青春時代の彩り」を思い出させてくれる、爽やかであたたかい作品です。
──演じるキャラクターの印象や意気込み。
灰原夏希は葛藤を繰り返しながら今できることを全力でやり切る主人公です。その勢いと真っすぐな行動にとても好感が持てます。陰キャである自分を冷静に分析しつつも同級生に対して取り繕ったりカッコつけたり、それ故にキャラが崩壊したり。感情の振り幅を大切に、愛される主人公・灰原くんを目指して演じています。彼の成長を見守ってください！
■高尾奏音 （星宮陽花里役）
──本作品の印象。
誰もが経験したいと思うような、まぶしくて心揺さぶられる青春の物語だと思いました。恋模様には甘酸っぱい"きゅん"がたくさん詰まっているので幸せパワーをたくさん摂取できると思います！ 作品全体を通して明るく楽しいだけではなく、それぞれのキャラクターが抱える問題や想いが丁寧に描かれているので、どのキャラの目線に立っても感情移入してしまいます。「青春って最高だ！」と心から思える作品だと思っています！
──演じるキャラクターの印象や意気込み。
陽花里は学校のマドンナであり、ふわふわとした天然的なあざとさが可愛らしい女の子です。キラキラした完璧さの中に、時折、人間味あふれた感情を見せてくれるところが陽花里の魅力だと思うので、その人間らしさを意識しながら、陽花里の繊細な心の動きと可愛らしさを精一杯表現できるように頑張ります！
