　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月28日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　75(　　　75)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 175(　　　97)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　10(　　　10)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 471(　　 471)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　 7(　　　 0)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 392(　　 392)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　24(　　　24)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 127(　　 127)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 179(　　 179)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 445(　　 265)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　63(　　　41)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　57(　　　33)
日経225ミニ　 　12月限　　　 29525(　 10957)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 497(　　 425)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　11(　　　 3)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 287(　　 227)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　13(　　　13)
日経225ミニ　 　12月限　　　 17503(　　8497)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 141(　　　49)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 3(　　　 1)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　47(　　　47)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1740(　　1740)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　35(　　　35)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 3(　　　 3)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 117(　　 117)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　20(　　　20)
日経225ミニ　 　12月限　　　　7478(　　7478)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　28(　　　28)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース