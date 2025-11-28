主要国内証券 先物取引高情報まとめ（11月28日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月28日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 75( 75)
TOPIX先物 12月限 175( 97)
3月限 10( 10)
日経225ミニ 12月限 471( 471)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 7( 0)
日経225ミニ 12月限 392( 392)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 24( 24)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 127( 127)
日経225ミニ 12月限 179( 179)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 445( 265)
3月限 63( 41)
TOPIX先物 12月限 57( 33)
日経225ミニ 12月限 29525( 10957)
1月限 497( 425)
2月限 11( 3)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 287( 227)
3月限 13( 13)
日経225ミニ 12月限 17503( 8497)
1月限 141( 49)
2月限 3( 1)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 47( 47)
3月限 1( 1)
日経225ミニ 12月限 1740( 1740)
1月限 35( 35)
2月限 3( 3)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 117( 117)
3月限 20( 20)
日経225ミニ 12月限 7478( 7478)
1月限 28( 28)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
