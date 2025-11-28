　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月28日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1430(　　 415)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　11(　　　11)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2284(　　1223)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　30(　　　30)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1352(　　1334)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 559(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 520(　　 144)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 200(　　　 0)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 149(　　 149)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 346(　　 235)
日経225ミニ　 　12月限　　　　　54(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 312(　　 140)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2801(　　 497)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1154(　　1100)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　10(　　　 0)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　16(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　76(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 907(　　 535)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　46(　　　26)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 282(　　 188)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　61(　　　61)
日経225ミニ　 　12月限　　　 48429(　 21295)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 360(　　 188)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　22(　　　22)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 293(　　 187)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　26(　　　24)
日経225ミニ　 　12月限　　　 29100(　 15360)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 127(　　　83)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 1(　　　 1)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 129(　　 129)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　12月限　　　　2771(　　2771)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　64(　　　64)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 6(　　　 6)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 528(　　 528)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　45(　　　45)
日経225ミニ　 　12月限　　　 18266(　 18266)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　32(　　　32)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 8(　　　 8)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース