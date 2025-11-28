主要国内証券 先物取引高情報まとめ（11月28日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月28日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1430( 415)
3月限 11( 11)
TOPIX先物 12月限 2284( 1223)
3月限 30( 30)
日経225ミニ 12月限 1352( 1334)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 559( 0)
TOPIX先物 12月限 520( 144)
3月限 200( 0)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 149( 149)
TOPIX先物 12月限 346( 235)
日経225ミニ 12月限 54( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 312( 140)
TOPIX先物 12月限 2801( 497)
日経225ミニ 12月限 1154( 1100)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 10( 0)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 16( 0)
TOPIX先物 12月限 76( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 907( 535)
3月限 46( 26)
TOPIX先物 12月限 282( 188)
3月限 61( 61)
日経225ミニ 12月限 48429( 21295)
1月限 360( 188)
2月限 22( 22)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 293( 187)
3月限 26( 24)
日経225ミニ 12月限 29100( 15360)
1月限 127( 83)
2月限 1( 1)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 129( 129)
3月限 1( 1)
日経225ミニ 12月限 2771( 2771)
1月限 64( 64)
2月限 6( 6)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 528( 528)
3月限 45( 45)
日経225ミニ 12月限 18266( 18266)
1月限 32( 32)
2月限 8( 8)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
