外国証券 先物取引高情報まとめ（11月28日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月28日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2943( 2904)
3月限 61( 61)
TOPIX先物 12月限 5070( 5070)
3月限 6( 6)
日経225ミニ 12月限 55795( 55795)
1月限 1219( 1219)
2月限 8( 8)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1256( 1230)
3月限 42( 42)
TOPIX先物 12月限 4184( 4084)
日経225ミニ 12月限 23640( 23640)
1月限 521( 521)
2月限 15( 15)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 40( 39)
3月限 19( 19)
TOPIX先物 12月限 1180( 1180)
日経225ミニ 12月限 427( 427)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 180( 161)
TOPIX先物 12月限 954( 854)
日経225ミニ 12月限 3710( 3710)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 259( 252)
TOPIX先物 12月限 554( 554)
日経225ミニ 12月限 2429( 2429)
1月限 88( 88)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2( 2)
TOPIX先物 12月限 296( 296)
日経225ミニ 12月限 1405( 1405)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 325( 325)
3月限 12( 12)
TOPIX先物 12月限 1974( 1974)
日経225ミニ 12月限 5996( 5996)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 232( 224)
TOPIX先物 12月限 91( 91)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 70( 70)
TOPIX先物 12月限 92( 92)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 7( 0)
TOPIX先物 12月限 262( 262)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 36( 36)
3月限 1( 1)
日経225ミニ 1月限 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
