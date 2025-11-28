　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月28日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2943(　　2904)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　61(　　　61)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　5070(　　5070)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 6(　　　 6)
日経225ミニ　 　12月限　　　 55795(　 55795)
　　　　　 　 　 1月限　　　　1219(　　1219)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 8(　　　 8)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1256(　　1230)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　42(　　　42)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　4184(　　4084)
日経225ミニ　 　12月限　　　 23640(　 23640)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 521(　　 521)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　15(　　　15)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　40(　　　39)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　19(　　　19)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1180(　　1180)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 427(　　 427)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 180(　　 161)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 954(　　 854)
日経225ミニ　 　12月限　　　　3710(　　3710)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 259(　　 252)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 554(　　 554)
日経225ミニ　 　12月限　　　　2429(　　2429)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　88(　　　88)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 296(　　 296)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1405(　　1405)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 325(　　 325)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　12(　　　12)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1974(　　1974)
日経225ミニ　 　12月限　　　　5996(　　5996)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 232(　　 224)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　91(　　　91)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　70(　　　70)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　92(　　　92)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　 7(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 262(　　 262)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　36(　　　36)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　 1(　　　 1)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

