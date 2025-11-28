　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月28日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　9778(　　9089)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 698(　　　98)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 20139(　 19700)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 365(　　　15)
日経225ミニ　 　12月限　　　129816(　129816)
　　　　　 　 　 1月限　　　　3166(　　3166)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　32(　　　32)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　4612(　　3983)
　　　　　 　 　 3月限　　　　1127(　　 177)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 15301(　 14551)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 136(　　　86)
日経225ミニ　 　12月限　　　 67394(　 67394)
　　　　　 　 　 1月限　　　　2872(　　2872)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　24(　　　24)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 849(　　 429)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 825(　　　25)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1125(　　 519)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 600(　　　 0)
日経225ミニ　 　12月限　　　　2162(　　2162)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2143(　　 643)
　　　　　 　 　 3月限　　　　2905(　　　 5)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　7398(　　5922)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 500(　　　 0)
日経225ミニ　 　12月限　　　　3883(　　3791)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　22(　　　22)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1816(　　 823)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 333(　　　33)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　6420(　　5776)
日経225ミニ　 　12月限　　　　5567(　　5567)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　93(　　　93)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 3(　　　 3)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3272(　　 752)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2476(　　2360)
日経225ミニ　 　12月限　　　　2703(　　2699)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1806(　　1390)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 553(　　　 3)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　5612(　　5003)
日経225ミニ　 　12月限　　　 14706(　 14706)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　10(　　　10)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 374(　　 189)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 100(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1378(　　 485)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1044(　　1044)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　67(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3775(　　1065)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 350(　　 350)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 801(　　 801)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　 1(　　　 1)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース