外国証券 先物取引高情報まとめ（11月28日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月28日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 9778( 9089)
3月限 698( 98)
TOPIX先物 12月限 20139( 19700)
3月限 365( 15)
日経225ミニ 12月限 129816( 129816)
1月限 3166( 3166)
2月限 32( 32)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 4612( 3983)
3月限 1127( 177)
TOPIX先物 12月限 15301( 14551)
3月限 136( 86)
日経225ミニ 12月限 67394( 67394)
1月限 2872( 2872)
2月限 24( 24)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 849( 429)
3月限 825( 25)
TOPIX先物 12月限 1125( 519)
3月限 600( 0)
日経225ミニ 12月限 2162( 2162)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2143( 643)
3月限 2905( 5)
TOPIX先物 12月限 7398( 5922)
3月限 500( 0)
日経225ミニ 12月限 3883( 3791)
1月限 22( 22)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1816( 823)
3月限 333( 33)
TOPIX先物 12月限 6420( 5776)
日経225ミニ 12月限 5567( 5567)
1月限 93( 93)
2月限 3( 3)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3272( 752)
3月限 1( 1)
TOPIX先物 12月限 2476( 2360)
日経225ミニ 12月限 2703( 2699)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1806( 1390)
3月限 553( 3)
TOPIX先物 12月限 5612( 5003)
日経225ミニ 12月限 14706( 14706)
1月限 10( 10)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 374( 189)
3月限 100( 0)
TOPIX先物 12月限 1378( 485)
日経225ミニ 12月限 1044( 1044)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 67( 0)
TOPIX先物 12月限 3775( 1065)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 350( 350)
3月限 4( 4)
TOPIX先物 12月限 801( 801)
3月限 2( 2)
日経225ミニ 1月限 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
