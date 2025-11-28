　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、28日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万9250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 6(　　 6)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 6(　　 4)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)


◯4万9500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　11(　　11)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　10(　　 6)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万9750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)


◯4万9875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 6(　　 6)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)


◯5万円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　49(　　49)
マネックス証券　　　　　　　　　20(　　20)
JPモルガン証券　　　　　　　　　17(　　17)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　31(　　15)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　14(　　14)
楽天証券　　　　　　　　　　　　12(　　12)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)


◯5万125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)


◯5万250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース