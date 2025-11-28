「日経225オプション」12月限プット手口情報（28日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、28日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万9250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
SBI証券 6( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
◯4万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
SBI証券 10( 6)
楽天証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
松井証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万9750円プット
取引高(立会内)
楽天証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯4万9875円プット
取引高(立会内)
JPモルガン証券 6( 6)
ABNクリアリン証券 4( 4)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯5万円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 49( 49)
マネックス証券 20( 20)
JPモルガン証券 17( 17)
SBI証券 31( 15)
BNPパリバ証券 14( 14)
楽天証券 12( 12)
三菱UFJeスマート 2( 2)
松井証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万125円プット
取引高(立会内)
JPモルガン証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万250円プット
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
