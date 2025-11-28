「日経225オプション」12月限プット手口情報（28日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、28日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万9250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 61( 61)
ソシエテジェネラル証券 60( 60)
BNPパリバ証券 3( 3)
ビーオブエー証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯4万9375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 26( 26)
バークレイズ証券 24( 24)
◯4万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 320( 100)
バークレイズ証券 55( 55)
ソシエテジェネラル証券 23( 23)
BNPパリバ証券 21( 21)
SBI証券 23( 19)
ビーオブエー証券 12( 12)
UBS証券 210( 10)
広田証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
大和証券 20( 0)
◯4万9625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
ゴールドマン証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万9750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 48( 48)
ソシエテジェネラル証券 15( 15)
BNPパリバ証券 7( 7)
UBS証券 605( 5)
ビーオブエー証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯4万9875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
楽天証券 10( 10)
JPモルガン証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 308( 108)
ソシエテジェネラル証券 38( 38)
モルガンMUFG証券 22( 22)
BNPパリバ証券 121( 21)
UBS証券 17( 17)
バークレイズ証券 15( 15)
SBI証券 120( 12)
楽天証券 10( 10)
豊証券 4( 4)
JPモルガン証券 103( 3)
ビーオブエー証券 603( 3)
安藤証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯5万125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 26( 26)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
SBI証券 1( 1)
JPモルガン証券 1( 1)
◯5万250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 34( 34)
BNPパリバ証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
SMBC日興証券 1( 1)
野村証券 900( 0)
◯5万375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 110( 10)
SBI証券 3( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
UBS証券 100( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯4万9250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 61( 61)
ソシエテジェネラル証券 60( 60)
BNPパリバ証券 3( 3)
ビーオブエー証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯4万9375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 26( 26)
バークレイズ証券 24( 24)
◯4万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 320( 100)
バークレイズ証券 55( 55)
ソシエテジェネラル証券 23( 23)
BNPパリバ証券 21( 21)
SBI証券 23( 19)
ビーオブエー証券 12( 12)
UBS証券 210( 10)
広田証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
大和証券 20( 0)
◯4万9625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
ゴールドマン証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万9750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 48( 48)
ソシエテジェネラル証券 15( 15)
BNPパリバ証券 7( 7)
UBS証券 605( 5)
ビーオブエー証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯4万9875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
楽天証券 10( 10)
JPモルガン証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 308( 108)
ソシエテジェネラル証券 38( 38)
モルガンMUFG証券 22( 22)
BNPパリバ証券 121( 21)
UBS証券 17( 17)
バークレイズ証券 15( 15)
SBI証券 120( 12)
楽天証券 10( 10)
豊証券 4( 4)
JPモルガン証券 103( 3)
ビーオブエー証券 603( 3)
安藤証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯5万125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 26( 26)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
SBI証券 1( 1)
JPモルガン証券 1( 1)
◯5万250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 34( 34)
BNPパリバ証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
SMBC日興証券 1( 1)
野村証券 900( 0)
◯5万375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 110( 10)
SBI証券 3( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
UBS証券 100( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース