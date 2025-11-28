「日経225オプション」12月限コール手口情報（28日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、28日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万1250円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 6( 6)
バークレイズ証券 5( 5)
ABNクリアリン証券 3( 3)
◯5万1125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
JPモルガン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万1000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 27( 27)
SBI証券 20( 16)
マネックス証券 10( 10)
楽天証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
BNPパリバ証券 6( 6)
バークレイズ証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
安藤証券 1( 1)
◯5万750円コール
取引高(立会内)
岩井コスモ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万625円コール
取引高(立会内)
バークレイズ証券 5( 5)
ABNクリアリン証券 5( 5)
◯5万500円コール
取引高(立会内)
バークレイズ証券 8( 8)
ABNクリアリン証券 8( 8)
SBI証券 15( 5)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 22( 22)
SBI証券 16( 12)
楽天証券 8( 8)
松井証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
