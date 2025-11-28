「日経225オプション」12月限コール手口情報（28日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、28日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万1250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 38( 38)
JPモルガン証券 25( 25)
SBI証券 10( 6)
BNPパリバ証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万1125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 45( 45)
JPモルガン証券 30( 30)
バークレイズ証券 17( 17)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
SBI証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万1000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 229( 129)
UBS証券 25( 25)
バークレイズ証券 25( 25)
BNPパリバ証券 22( 22)
SBI証券 31( 21)
楽天証券 20( 20)
モルガンMUFG証券 20( 20)
ソシエテジェネラル証券 17( 17)
松井証券 10( 10)
インタラクティブ証券 7( 7)
ビーオブエー証券 6( 6)
JPモルガン証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
◯5万875円コール
取引高(立会内)
バークレイズ証券 12( 12)
ABNクリアリン証券 12( 12)
◯5万750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 39( 39)
BNPパリバ証券 32( 32)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
◯5万500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 35( 35)
モルガンMUFG証券 16( 16)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
BNPパリバ証券 5( 5)
SBI証券 5( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
JPモルガン証券 100( 0)
UBS証券 100( 0)
◯5万375円コール
取引高(立会内)
