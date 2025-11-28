【ワシントン＝中根圭一】米国のトランプ大統領は２７日、移民の取り締まりを大幅に強化する方針を発表した。

自身のＳＮＳへの投稿で、現行の移民政策が米国の利益や生活環境を損ねているとして、「米国のシステムを完全に立ち直らせるため、全ての第三世界諸国からの移住を永久に停止する」と表明した。

移民の受け入れ停止の表明は、米首都ワシントンで巡回中の州兵２人が銃撃された事件で拘束されたラーマヌラ・ラカンワル容疑者（２９）がアフガニスタン国籍で、バイデン前政権が導入した制度を利用して米国に移住していたことを受けた措置とみられる。「第三世界諸国」が具体的にどの国を指すのかは示していないが、アフガニスタンなどの途上国や低所得国を対象とする可能性がある。

トランプ氏は「国内の平穏を損なう移民」の市民権剥奪（はくだつ）や、外国人への給付金や補助金の廃止も明らかにした。移民に融和的だったバイデン前政権の方針を否定し、排他的な政策を加速させる考えを強調している。

また、トランプ氏は、撃たれた州兵のうち２０歳の女性隊員が死亡したと明らかにした。米捜査当局の発表によると、容疑者は米中央情報局（ＣＩＡ）が支援した現地の軍事部隊に関係した後、駐留米軍の撤退に伴い、２０２１年に米国に入国した。捜査当局は事件をテロと認定し、動機や犯行の経緯などについて調べている。