ËÌÅÍ¾½¡¢¼«¿È¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¥Ñ¥Õ¥§¤ò¹ØÆþ¡Öµ¤¹ç¤¤Æþ¤ì¤ËÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÌÅÍ¾½¤¬27Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£À¸ÊüÁ÷¸å¤Ë¼«¿È¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤È¤·¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛËÌÅÍ¾½¡¢1ºÐ½éÂ¹¤ËÍÎÉþ¹ØÆþ¡Ö¤³¤ì¤Ê¤é²Ä°¦¤¤¤È»×¤¦¡×
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ËÌÅÍ¤ÏÃë¿©¤Ë¡Ö´Ø¥Æ¥ì¤Î¤¿¤Þ¤´¥µ¥ó¥ÉÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤è¡Á¡Ê¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Ê´¶¤¸¤¬¹¥¤¡Ë¡×¤È¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤¿¤Þ¤´¥µ¥ó¥É¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£´é¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿È¯¿¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ª±¢ÍÍ¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¼£¤ê¤Þ¤·¤¿¡¼¡×¤È²÷Êý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Öº£½µÃæ¤Ë¤Ï¤¤Ã¤ÈåºÎï¤Ë¼£¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹!!¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø½Ü´¶LIVE ¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡ÖÇ¯Ëö¤Ë¸þ¤±¤ÆÂçË»¤·¤À¤«¤é¡×¤È¼«¿È¤òÏ«¤¤¡ÖÀè¤Ë¡¢´èÄ¥¤ì¤È¤´Ë«Èþ¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¼«Ê¬¤Ë¤Í¡Ë¡×¤È¿·Âçºå±Ø¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡ÖÆ²Åç¥í¡¼¥ë¤Î¥Ñ¥Õ¥§¡×¤ò¸ø³«¤·¡ÖÌÀÆü¤âÌÀ¸åÆü¤â´èÄ¥¤í¤¦¤Èµ¤¹ç¤¤Æþ¤ì¤ËÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£