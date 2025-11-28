タレントのピーターこと池畑慎之介が２８日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして生出演。突然、キャラクターが変わった大物歌手の実名を明かす一幕があった。

この日の番組の視聴者生投票のテーマ「あなたの周りにキャラが変わった人はいますか？」について聞かれた池畑は「美川さんじゃない？ 変わったと言えば」と親交の深い美川憲一の名前を口にした。

ＭＣのミッツ・マングローブが「再ブレークの時でしょ。あの『端っこ、歩きなさいよ』の時」と同調すると「そうそう、美川さんって昔は無口で、タキシード着て、おとなしくてっていうのが美川憲一だったの。それが、あのコマーシャルの時から、ちあきなおみさんとの。あれから変わって。コロッケさんがマネをするようになって『（素の自分を）出しちゃおうか』と」と経緯を説明した池畑。

「それで変えたのよ。普段は（今の口調で）しゃべってましたよ。だけど、テレビにいったん映ったら寡黙な演歌歌手であって。全然、笑っちゃいけない、しゃべっちゃいけないだった」と当時の美川について振り返っていた。