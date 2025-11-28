「1本109円」串焼き9種が安くなる6日間　アンケートに答えると食事券がもらえるチャンスも

KOZOホールディングス株式会社の子会社であるアスラポート株式会社は、「とり鉄」で2025年11月29日（土）から特別企画を実施する。※文中価格はすべて税込

「とり鉄」は、串焼きをメインにさまざまな鳥創作料理を提案する焼き鳥ダイニング。今回、そんな「とり鉄」が、人気の串焼き9種類を1本109円で提供する特別企画を実施する。販売期間は2025年11月29日（土）〜12月4日(木）の6日間限定だという。※一部地域・店舗により未実施の場合や、金額が異なる場合がある

●人気の串焼き9種

【期間限定の1本109円】

・とりもも串

・特製つくね串

・むねねぎ間串

・砂肝串

・皮串

・ぼんじり串

・しいたけ串

・オクラ串

・白どんぐり串

人気の串焼き9種類が安くなる6日間

また特別企画に合わせてアンケートキャンペーンも実施する。アンケートに答えると、抽選で、「とり鉄お食事券」がもらえる。

●開催店舗

「とり鉄」各店舗

※希望の店舗に「特別企画が実施されているか」必ず確認

※一部地域・店舗により未実施の場合や、金額が異なる場合がある

※詳細はこちら

【会社概要】

アスラポート株式会社

・本社所在地

東京都中央区日本橋蛎殻町1-5-6 盛田ビルディング

・代表取締役社長

川上 英二

・事業内容

居酒屋・ラーメン店等の直営事業及びFC事業