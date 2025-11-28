¡Ú¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡ßSV¥ê¡¼¥°¡ÛÀÐÀî¤«¤Û¤¯¤Î¾¾°æ¼î¸Ê¤¬Áª¤Ö¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¡¡¥»¥Ã¥¿¡¼¤ò±Æ»³ÈôÍº¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿û¸¶¹§»Ù¤Ë¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¡ßSV¥ê¡¼¥°¡¡¥³¥é¥ÜÏ¢ºÜvol.2¡Ê15¡Ë
PFU¥Ö¥ë¡¼¥¥ã¥Ã¥ÄÀÐÀî¤«¤Û¤¯¡¡¾¾°æ¼î¸Ê¡¡¸åÊÔ
¡ÊÁ°ÊÔ¡§¾¾°æ¼î¸Ê¤Ï¸ÞÎØ¥á¥ó¥Ð¡¼ÍîÁª¤Ë¤â³¤³°Ä©Àï¤ò¤·¤ÆÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë²Ë¤Ê¤·¡¡¡ÖËèÇ¯¡¢¼«Ê¬¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡ä¡ä¡Ë
¡¡¸½Ìò¤ÎSV¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÌ¡²è¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¥³¥é¥ÜÏ¢ºÜ¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤¬Áª¤Ö¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¶¦´¶¤·¤¿¥·¡¼¥ó¡¢¥Ù¥¹¥È¥²¡¼¥à¤È¤Ï¡©
¡Ê£ã¡Ë¸Å´Ü½Õ°ì¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¡Áª¼ê¼Ì¿¿¡¿SV¥ê¡¼¥°
¡ãSV¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬¸ì¤ë¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¡ä
Q£±¡¢´ÆÆÄÌÜÀþ¤Ç¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¤Î¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁª¤Ö¤Ê¤é¡©
¡Ú¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¡Û
ß·Â¼ÂçÃÏ¡Ê±¨Ìî¹â¹»¡Ë
¡Ú¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡Û
ÌÚÅÆ¸÷ÂÀÏº¡ÊÛæÃ«³Ø±à¹â¹»¡Ë¡¢ÅìÊö°°¡Ê±¨Ìî¹â¹»¡Ë
¡Ú¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¡Û
·îÅç·Ö¡Ê±¨Ìî¹â¹»¡Ë¡¢³¥±©¥ê¥¨¡¼¥Õ¡Ê²»¶ð¹â¹»¡Ë
¡Ú¥»¥Ã¥¿¡¼¡Û
¿û¸¶¹§»Ù¡Ê±¨Ìî¹â¹»¡Ë
¡Ú¥ê¥Ù¥í¡Û
À¾Ã«Í¼¡Ê±¨Ìî¹â¹»¡Ë
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â½÷»Ò¤Î»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢ß·Â¼¤Ï¥ª¥Ý¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥ì¥·¡¼¥Ö¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¢¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢ÎÓ¶×ÆàÁª¼ê¡ÊÂçºå¥Þ¡¼¥ô¥§¥é¥¹¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡£¥Á¡¼¥à¤Ë°ÂÄê´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡¡¥µ¥¤¥É¤ÏÌÚÅÆ¡£¥¨¡¼¥¹¤ÏÂÇ¤Á¤¤Ã¤Æ¥Ê¥ó¥Ü¤Ç¤¹¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÂÇ¤Á¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Ï°°¤µ¤ó¡£¥³¡¼¥È³°¤Ç¤Ï¼åµ¤¤Ç¤â¡¢¥³¡¼¥ÈÆâ¤Ç¤Ï¶¯µ¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤ÆÍê¤â¤·¤¤¡£°ìÅÙ¥¤¥Ã¥×¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Î©¤ÁÄ¾¤Ã¤Æ¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¤Î¤â¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ß¥É¥ë¤Ï¥Ä¥Ã¥¡¼¡Ê·îÅç¡Ë¡£¾ï¤ËÎäÀÅ¤Ç¡¢½Õ¹âÍ½Áª¤Î·è¾¡¤Ç»Ø¤ò¥±¥¬¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ØºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡Ù¤ÈÇ®¤¯¤Ê¤ë½Ö´Ö¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Ï¥ê¥¨¡¼¥Õ¡£¾å¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É£±ÅÀ¤ËìÅÍß¤Ç¡¢¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡£¡Ê¸ÉÄÞ¡Ë¸¦Ëá¤¬¥ê¥¨¡¼¥Õ¤Ë»Ø¼¨¤¹¤ë¤È¡¢ÈÝÄê¤»¤º¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ä¤ë¡£¤½¤Î¿¿ÌÌÌÜ¤µ¤Ï¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£»ä¤â¥ß¥É¥ë¤Ë¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¸À¤¦¤Î¤Ç¡¢·ù¤Ê´é¤»¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£
¡¡¥»¥Ã¥¿¡¼¤Ï¿û¸¶¤µ¤ó¡ª¡¡¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤»×¤¤¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éÎäÀÅ¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¤ë¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤¿»þ¤Ï¼þ¤ê¤òÀ¸¤«¤¹¥È¥¹¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¤Ç¤¹¤Í¡£¥ê¥Ù¥í¤ÏÀ¾Ã«¡£¡ØÇØÃæ¤Ï²¶¤¬¡¡¸î¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¼¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×
Q£²¡¢¶µ·±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¶¦´¶¤·¤¿¾ìÌÌ¤ä¸ÀÍÕ¤Ï¡©
¡Ö¿û¸¶¤µ¤ó¤¬¡Ø²¶¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë»þ¤ÎÆÀÅÀ¡¡¤ªÁ°¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë»þ¤ÎÆÀÅÀ¡¡¹ç¤ï¤»¤Æ±¨Ìî¤ÎÆÀÅÀ¤À¡Ù¤È±Æ»³¤Ë¸À¤¦¾ìÌÌ¤Ç¤¹¡£±Æ»³¤Ï¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Æ¤º¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç²ù¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤¢¤È¡¢¥Ô¥ó¥Á¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ç½Ð¤¿»³¸ý¡ÊÃé¡Ë¤¬¥¨¡¼¥¹¤ò·è¤á¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¥ï¡¼¤Ã¤Æ´î¤Ö¤Î¤ò¸«¤¿¥Ä¥Ã¥¡¼¤¬¡¢¡Ø¤½¤ó¤Ê¤Ë¶Ã¤¯»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¥Ç¥·¥ç¡¡¤³¤Î£µ¤«·î¡¡¥µ¡¼¥Ö¤À¤±¤ÏÃ¯¤è¤êÎý½¬¤·¤¿¤ó¤À¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¥Ü¥½¥Ã¤È¸À¤¦¤È¤³¤í¤â¡£¤º¤Ã¤È°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î¸ÀÍÕ¤À¤·¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡×¡¡
Q£³¡¢ºîÃæ¤Î¸Ä¿ÍÅª¥Ù¥¹¥È¥²¡¼¥à¤È¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©
±¨Ìî¹â¹»vsÀÄÍÕ¾ëÀ¾¹â¹»¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤Í½Áª¡Ë
¡ÖºÇ¸å¤ÏÆü¸þ¡ÊæÆÍÛ¡Ë¤¬»°Ëç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¥·¥ã¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Æü¸þ¤Ï²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°õ¾Ý¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤Î¥»¥Ã¥¿¡¼¤ÎµÚÀî¡ÊÅ°¡Ë¤¯¤ó¤¬¡¢±Æ»³¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø²¶¤ÏÉé¤±¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Í¡¡¡½¡½¤Ç¤â¡¡¤½¤ì¤Ïº£Æü¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¾¾°æ¼î¸Ê¡Ê¤Þ¤Ä¤¤¡¦¤¿¤Þ¤¡Ë
½êÂ°¡§PFU¥Ö¥ë¡¼¥¥ã¥Ã¥ÄÀÐÀî¤«¤Û¤¯
1998Ç¯£±·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£170cm¡¢¥»¥Ã¥¿¡¼¡£¾®³Ø¹»£³Ç¯¤ÇÅì¶âÄ®¥Ó¡¼¥Ð¡¼¥º¤ËÆþÃÄ¡£ÉÙ»³Âè°ì¹â¹»¤Ç¤Ï½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¤Ë½Ð¾ì¡£ÆüËÜ½÷»ÒÂÎ°éÂç»þÂå¤«¤é¥¢¥ó¥À¡¼¥¨¥¤¥¸¥«¥Æ¥´¥ê¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¼çÎÏ¤òÃ´¤¤¡¢À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥·¥¢¡¼¥É¶¥µ»Âç²ñ¤Ç¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£Â´¶È¸å¤Ï¥Ç¥ó¥½¡¼¥¨¥¢¥ê¡¼¥Ó¡¼¥º¤Ç£³µ¨¤ò²á¤´¤·¤¿¤Î¤Á¡¢2023¡Ý24¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥¹¡¼¥Ú¥ë¥ê¡¼¥¬¡¢Íâ¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ê¡¼¥°¡¦¥ï¥ó¡¦¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢2025Ç¯¤ËPFU¥Ö¥ë¡¼¥¥ã¥Ã¥ÄÀÐÀî¤«¤Û¤¯¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£