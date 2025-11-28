¡Ú½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¡Û¾¾°æ¼î¸Ê¤Ï¸ÞÎØ¥á¥ó¥Ð¡¼ÍîÁª¤Ë¤â³¤³°Ä©Àï¤ò¤·¤ÆÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë²Ë¤Ê¤·¡¡¡ÖËèÇ¯¡¢¼«Ê¬¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¡ßSV¥ê¡¼¥°¡¡¥³¥é¥ÜÏ¢ºÜvol.2¡Ê15¡Ë
PFU¥Ö¥ë¡¼¥¥ã¥Ã¥ÄÀÐÀî¤«¤Û¤¯¡¡¾¾°æ¼î¸Ê¡¡Á°ÊÔ¡Ú¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÅÚÂæ¡Û
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥á¥ó¥Ð¡¼ÍîÁª¤Î¼õ¤±»ß¤áÊý¤Ë¡¢PFU¥Ö¥ë¡¼¥¥ã¥Ã¥ÄÀÐÀî¤«¤Û¤¯¤Î¥»¥Ã¥¿¡¼¡¢¾¾°æ¼î¸Ê¡Ê27ºÐ¡Ë¤Î¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤¬Ç»¸ü¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²¿¤â¡¢¥Ð¥ì¡¼¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬½ª¤ï¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡¡¾¾°æ¤Ïµ£Á³¤È¤·¤Æ¸À¤¦¡£
¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍîÁª¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤Ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÇÁª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¡£¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤¤¤¯¤é»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ê¤½¤Î»þ´Ö¤¬¡Ë¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¬²á¤´¤·¤Æ¤¤¿²áÄø¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤â»×¤¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
PFU¥Ö¥ë¡¼¥¥ã¥Ã¥ÄÀÐÀî¤«¤Û¤¯¤Î¥»¥Ã¥¿¡¼¡¢¾¾°æ¼î¸Ê¡¡photo by À¾Â¼¾°¸Ê/¥¢¥Õ¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä
¡¡¤½¤³¤ÇÊ¹¤¤¤¿¡£
¡½¡½Áª¼ê¤È¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©
¡¡Èà½÷¤ÏÂ¨Åú¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥´¡¼¥ë¤¬¤Ê¤¤¤«¤é´èÄ¥¤ì¤ë¡£¡Ø¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¥×¥ì¡¼¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡ËèÇ¯¡¢¼«Ê¬¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¾¾°æ¤Ï¥Ð¥ì¡¼¤ÎÃµµæ¼Ô¤À¡£
¡¡ÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô¤ËÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¾¾°æ¤Ï¡¢Êì¤¬¥Þ¥Þ¤µ¤ó¥Ð¥ì¡¼¤ò¤ä¤ë»Ñ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¾¾¸Í»ÔÆâ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅìµþÅÔ³ë¾þ¶è¤Ë¤¢¤ëÅì¶âÄ®¥Ó¡¼¥Ð¡¼¥º¤Ø¤ÎÆþÃÄ¤ò·è¤á¤¿¡£ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¥»¥Ã¥¿¡¼¡¢´ØÅÄÀ¿Âç¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Ð¥ì¡¼³¦¤ÇÍÌ¾¤Ê"¸×¤Î·ê"¤À¡£
¡Ö¥Ó¡¼¥Ð¡¼¥º¤Ï¡Ø¸·¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¡Ø¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¤³¤¦¤ä¤ë¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¡Ø¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡×
¡¡¾¾°æ¤Ï²û¤«¤·¤à¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£Îý½¬¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤ËÅÅ¼Ö¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¾®³Ø¹»£³Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÆþÃÄ¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î´Ö¡¢¤¦¤º¤¦¤º¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³èÈ¯¤Ê¾¯½÷¤ÏÂÎÁà¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢¥Ð¥¹¥±¤ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ð¥ì¡¼¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤Ê¤°¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¡¢¤Ò¤È¤ê¤¸¤ã¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥¹¤·¤Æ¤â¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¤é¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤³¤í¤È¤«¡×
¡¡Îý½¬¤Ç½Ð¤µ¤ì¤ë¥Ü¡¼¥ë¤Ï¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£"¥ï¥ó¥Þ¥ó¡Ê¥³¡¼¥È¤ÎÈ¾ÌÌ¡¢¤Þ¤¿¤ÏÁ´ÌÌ¤ò¤Ò¤È¤ê¤Ç¼é¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¯Îý½¬¡Ë"¤ÎÅÁÅý¤âÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç´ðÁÃ¤òÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¡Ö¥ì¥·¡¼¥Ö¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÈà½÷¤Ï¸À¤¦¤¬¡¢¼«Á³¤ËÃÃ¤¨¤é¤ì¡¢ÅÚÂæ¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¡£¡Ú¹â¹»¤«¤é¥»¥Ã¥¿¡¼¤Ë¡Û
¡¡Ãæ³ØÀ¸¤Ç¤â¥Ð¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤¿¤¬¡¢¹â¹»À¸¤Ç¤ÏÂ³¤±¤Ê¤¤¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ï¥»¥Ã¥¿¡¼¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿Ê³ØÀè¤Î¸õÊä¤À¤Ã¤¿¸©Æâ¤Î¹â¹»¤Ë¤Ï¥ê¥Ù¥í¤Ç¤·¤«Æþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÃæ³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¥ê¥Ù¥í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®³Ø£µ¡¢£¶Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¥»¥Ã¥¿¡¼¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´ÆÆÄ¤Ë¡Ø¥»¥Ã¥¿¡¼¤Î¥»¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¥È¥¹¤ò¾å¤²¤ë¡¢ÂÇ¤¿¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¡¢»ä¤Î¥»¥Ã¥¿¡¼¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ¶á¡¢´ÆÆÄ¤Ë¤½¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤é¡¢¡Ø²¶¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤ä¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤Î¤Á¤ËÆüËÜÂåÉ½¥»¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¾¾°æ¤Î¥Ð¥ì¡¼Îò¤Ï¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Þ¤Ç¡¢¤·¤«¤â¥ê¥Ù¥í¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ÉÙ»³Âè°ì¹â¹»¤Î´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¡Ö¥»¥Ã¥¿¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Í¶¤¤¤¬¡¢±¿Ì¿¤ò·è¤á¤¿¡£
¡ÖÉÙ»³Âè°ì¹â¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¤µ¤ó¤¬·¿¤Ë¤Ï¤á¤º¡¢¤¤¤í¤¤¤í¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¹¶·â¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤ÈÄó°Æ¤·¤¿»þ¤âÈÝÄê¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ÂÎ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤À¤Ã¤¿¥ª¡¼¥Ð¡¼¡Ê¥Ï¥ó¥É¥Ñ¥¹¡Ë¤âÈô¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ó¡¼¥Ð¡¼¥º¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿´ðÁÃ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×
¡¡¥»¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³ÐÀÃ¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë½Ð²ñ¤¤¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬¡¢¥é¥ê¡¼Ãæ¤Ë²¿²ó¤â¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Î°ÌÃÖ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Ä·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¥³¥ó¥Ó¤Î¼Á¤ò¹â¤á¡¢¥ß¥É¥ë¤ò»È¤¦¤Î¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ç½É¤Ç¤Ï¡¢Ìë¤ÏÂçÉô²°¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤È¿²¤¿¡£ÎÙ¤ÎÂçÉô²°¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤¤¤Æ¡¢¡ÖÌÀÆü¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾¡¤Ä¡©¡×¤ÈÌ´Ãæ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î°ì½Ö¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¡¢ÑëÆá¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î°ìÆü°ìÆü¤¬¡¢Àè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÚÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¿¤Á¤«¤é¼õ¤±¤¿»É·ã¡Û
¡¡¾¾°æ¤ÏÆüËÜ½÷»ÒÂÎ°éÂç¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£U20À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¶¯¹ë¥È¥ë¥³¤È¤Î·ãÆ®¤òÀ©¤·¤Æ£³°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢¼«¿È¤Ï¥Ù¥¹¥È¥»¥Ã¥¿¡¼¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤³¤Ç¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢2019Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¡¢¼ã¼ê¼çÂÎ¤Î£ÂÂåÉ½¤Î¥»¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÀÐÀî¿¿Í¤¡¢»³ÅÄÆóÀé²Ú¤ò¼«ºß¤ËÁà¤Ã¤Æ¥¢¥¸¥¢½÷²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡ÖÀÐÀîÁª¼ê¤Ë¤Ï¾¡Éé¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Ç½ÎÏ¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÏÓ¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡ÖÀÐÀîÁª¼ê¤Ï¡¢»î¹ç¤Î½ªÈ×¤Ç¾å¤²¤ì¤Ð·è¤Þ¤ë´¶¤¸¡£»ä¤Ï¸å¤«¤é¹çÎ®¤·¤Æ¥³¥ó¥Ó¤ò¹ç¤ï¤»¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¥È¥¹¤¬¤Û¤·¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¾å¤²¤ë¤ÈÉ¬¤ºÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¤Á¤ã¤ó¤È·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¶õÃæ¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤Î¥¯¥í¥¹¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢¡Ø¸ª¤¬½À¤é¤«¤¤¤Ê¡Ù¤È´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»³ÅÄÁª¼ê¤â¡¢¡Ø¤¤¤¤¥ß¥É¥ë¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¥ï¥ó¥ì¥Ã¥°¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¯¥¤¥Ã¥¯¤âÂÇ¤Æ¤ë¤·¡¢ÌµÂÌ¤ÊÆ°¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¾¾°æ¤Ï¥·¥Ë¥¢ÂåÉ½¤Ë½éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿2020Ç¯¡¢Åö»þ£Ö¥ê¡¼¥°¤Î¥Ç¥ó¥½¡¼¥¨¥¢¥ê¡¼¥Ó¡¼¥º¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£Ç¯¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ¼çÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÎÉ¤µ¤¬¾Î»¿¤µ¤ì¡¢¡Ö¼þ¤ê¤òµ±¤«¤»¤ë¥»¥Ã¥¿¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ2023¡¾24¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤º¤Ã¤È³¤³°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Æ¡£¡Ø¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¡Ù¤È¤â¸À¤ï¤ì¤¿¤±¤É¡¢¥×¥é¥¹¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÁª¼ê¤Ï¥¹¥¤¥ó¥°¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥«¥Ð¡¼¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¤Ï°ã¤¦¾¡Éé¶¯¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£½ªÈ×¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¥¸¥ã¥ó¥×¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ø»ä¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡¢»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸À¤¤¹ç¤¨¤ë´Ä¶¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡Èà½÷¤Ï¤½¤Î´Ä¶¤ËÅ¬±þ¤·¡¢µ»½Ñ¤â¾å¤²¤¿¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¤â¡¢°æ¾å°¦Î¤º»¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÇºÝÎ©¤Ä³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³Àï¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Ï³°¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ê¡¼¥°¤Ë¤âÄ©Àï¤â¤·¤¿¤¬¡¢ÍîÁª¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£Íî¤Á¹þ¤Þ¤º¡¢½ã¿è¤Ë¥Ð¥ì¡¼¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿·ë²Ì¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¥ã¥Ã¥Ä¤Ç¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£¾å°Ì£¸¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤ê¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤À¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥×¥ì¡¼¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖÆñ¤·¤¤¾ìÌÌ¤Ç¡¢¡Ø½Ä¤Ç¥¯¥¤¥Ã¥¯¤ò»È¤Ã¤Æ......¡Ù¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¥Ñ¥¤¥«¡¼¤Ë¡¢¤½¤³¤ËÄ·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡Ãµµæ¤¹¤ë¥»¥Ã¥¿¡¼¤Î¾ÓÁü¤À¡£
¡Ê¸åÊÔ¡ä¡ä¡Ë
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¾¾°æ¼î¸Ê¡Ê¤Þ¤Ä¤¤¡¦¤¿¤Þ¤¡Ë
½êÂ°¡§PFU¥Ö¥ë¡¼¥¥ã¥Ã¥ÄÀÐÀî¤«¤Û¤¯
1998Ç¯£±·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£170cm¡¢¥»¥Ã¥¿¡¼¡£¾®³Ø¹»£³Ç¯¤ÇÅì¶âÄ®¥Ó¡¼¥Ð¡¼¥º¤ËÆþÃÄ¡£ÉÙ»³Âè°ì¹â¹»¤Ç¤Ï½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¤Ë½Ð¾ì¡£ÆüËÜ½÷»ÒÂÎ°éÂç»þÂå¤«¤é¥¢¥ó¥À¡¼¥¨¥¤¥¸¥«¥Æ¥´¥ê¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¼çÎÏ¤òÃ´¤¤¡¢À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥·¥¢¡¼¥É¶¥µ»Âç²ñ¤Ç¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£Â´¶È¸å¤Ï¥Ç¥ó¥½¡¼¥¨¥¢¥ê¡¼¥Ó¡¼¥º¤Ç£³µ¨¤ò²á¤´¤·¤¿¤Î¤Á¡¢2023¡Ý24¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥¹¡¼¥Ú¥ë¥ê¡¼¥¬¡¢Íâ¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ê¡¼¥°¡¦¥ï¥ó¡¦¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢2025Ç¯¤ËPFU¥Ö¥ë¡¼¥¥ã¥Ã¥ÄÀÐÀî¤«¤Û¤¯¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£