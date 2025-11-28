ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事が展開するブランド大きいサイズの店フォーエルでは、「自分に合うサイズがない」を無くし「着たい服」を着て笑ってもらいたいをコンセプトに全国で81店舗（10月末現在）運営している。今回、アパレル事業を展開する夢展望の製品をフォーエルオンラインストアで取り扱うこととなった。

夢展望は、「カワイイ、カッコいい」を安心して手軽に楽しんでもらいたいをコンセプトに、ECを中心にアパレル事業を展開する企業として、レギュラーサイズからプラスサイズまで幅広いサイズ展開を行っている。特にプラスサイズに対応した商品は、消費者の口コミをもとに細かなサイズスペックやディテールを見直し、こだわりのあるアイテムを展開している。

フォーエルは、「男性向けのイメージが強い」「女性らしいデザインの商品が少ない」という意見が座談会などで多くあり、自社にはない「フェミニン」なアイテムを試験的にオンラインストアで取り扱うことを決定した。ブラウス、スカート、ワンピースなどの商品を取り揃え、消費者のニーズに応えるラインアップを目指している。

［小売価格］

ウエストゴムフレアマーメイドスカート：6990円

フラワーティアードワンピース：8990円

ショルダーレースリボンブラウス：3L 5690円／4L〜6L 6690円

（すべて税込）

大きいサイズの店「フォーエル」＝https://foel.jp