くふうカンパニーホールディングスが28日、公式サイトを更新し、ハヤテ233との資本業務提携契約書の解除を通知したと発表した。

同サイトでは「ハヤテ223株式会社との資本業務提携契約書の解除に関するお知らせ」とし、「当社は、ハヤテ223株式会社（以下「ハヤテ223」といいます。）と締結したプロ野球ファーム・リーグに参加した静岡県を拠点とする新球団のネーミングライツを含む資本業務提携契約書について、ハヤテ223に対して、契約解除を通知いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします」と伝えた。

通知に至った経緯については、「当社とハヤテ223株式会社は、資本業務提携契約書を締結し、当社は2024年よりプロ野球ファーム・リーグに参加した静岡県を拠点とする新球団のネーミングライツを取得いたしました。ハヤテ223がネーミングライツの重要な一部契約不履行であったため、ハヤテ223に対して抗議し、本契約不履行の解消を求めて協議を続けてまいりましたが、合意に至らず、当社はハヤテ223に対し、資本業務提携契約書の解除を通知いたしました。なお、相手先の概要については、同意がとれていないため記載しておりません」と説明した。

また、今後の見通しについて「本件による業績に与える影響は精査中であります。本件に関して、開示すべき事項が発生いたしましたら、速やかにお知らせいたします。なお、取得している相手方の株式の帳簿価格は軽微であります」と記した。

くふうハヤテは静岡県を拠点に、2024年から日本野球機構（NPB）のウエスタン・リーグに新規参入した。