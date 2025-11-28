第一屋製パン、ポケモンたちの“ピース”なくらしを描く「ポケピース」デザインのポケモンパンを発売
第一屋製パンは、12月1日からポケモンたちの“ピース”なくらしを描く「ポケピース」デザインのポケモンパンを発売する。
12月1日からは「ポケピースミルクキャラメルデニッシュ」を発売し、12月13日にはポケピースのポケモンたちがデザインされたデコキャラシールホルダー入りの「ポケピースシールホルダーセット2025年冬！」を発売する。
いずれの商品にも「ポケピース特製シール」（全25種類）が1枚入っている。
「ポケピースミルクキャラメルデニッシュ」は、ミルクキャラメルクリームをデニッシュ生地で包んだ。ポケピース特製シール1枚入り。
「ポケピースシールホルダーセット 2025 年冬！」は、うずまきデニッシュ（ミルク・チョコ）とデコキャラシールが80枚収納できるデコキャラシールホルダーがセットになった商品。ポケピース特製シール1枚入り。
［小売価格］
ポケピースミルクキャラメルデニッシュ：146円
ポケピースシールホルダーセット 2025 年冬！：990円
（すべて税込）
［発売日］12月1日（月）
第一屋製パン＝https://www.daiichipan.co.jp