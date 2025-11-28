第一屋製パンは、12月1日からポケモンたちの“ピース”なくらしを描く「ポケピース」デザインのポケモンパンを発売する。

12月1日からは「ポケピースミルクキャラメルデニッシュ」を発売し、12月13日にはポケピースのポケモンたちがデザインされたデコキャラシールホルダー入りの「ポケピースシールホルダーセット2025年冬！」を発売する。



「ポケピース特製シール」

いずれの商品にも「ポケピース特製シール」（全25種類）が1枚入っている。



「ポケピースミルクキャラメルデニッシュ」

「ポケピースミルクキャラメルデニッシュ」は、ミルクキャラメルクリームをデニッシュ生地で包んだ。ポケピース特製シール1枚入り。



「ポケピースシールホルダーセット 2025 年冬！」

「ポケピースシールホルダーセット 2025 年冬！」は、うずまきデニッシュ（ミルク・チョコ）とデコキャラシールが80枚収納できるデコキャラシールホルダーがセットになった商品。ポケピース特製シール1枚入り。

［小売価格］

ポケピースミルクキャラメルデニッシュ：146円

ポケピースシールホルダーセット 2025 年冬！：990円

（すべて税込）

［発売日］12月1日（月）

第一屋製パン＝https://www.daiichipan.co.jp