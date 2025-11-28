松屋フーズは、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」において、12月2日10時から「新焼き牛めし」を販売する。



「新焼き牛めし」

2018年の復刻メニュー総選挙で第1位に輝いた「元祖旨辛焼き牛めし（現在販売している「元祖旨辛焼き牛めし」は、販売終了となる）」が、新しい味わいとなって登場する。「新焼き牛めし」は、鉄板でジューシーに焼き上げた牛肉に、甘味・コク・うま味をしっかり感じられる、松屋特製“オイスターソースダレ”をたっぷり絡め、深みと香ばしさが際立つ味わいに仕上げた。さらに、半熟玉子とシャキシャキ食感の青ネギをトッピング。好みのタイミングで半熟玉子を崩せば、まろやかさが加わり、旨さがより一層引き立つ。さらに美味しくなった「新焼き牛めし」を、この機会にぜひ賞味してほしい考え。

［小売価格］

新焼き牛めし 小盛：660円

新焼き牛めし：690円

新焼き牛めし 大盛：910円

※持ち帰り可能。持ち帰りの場合、みそ汁は別途料金が必要

（すべて税込）

［発売日］12月2日（火）

松屋フーズ＝https://www.matsuyafoods.co.jp